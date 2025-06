Pecorino Monte Poro DOP: Vibo celebra l’eccellenza calabrese tra convegno e show cooking

Martedì 24 giugno alle ore 18:00, la Sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia ospiterà la presentazione ufficiale del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP. Un appuntamento atteso, promosso dal GAL Terre Vibonesi guidato da Vitaliano Papillo, che da anni lavora per valorizzare e internazionalizzare le eccellenze agroalimentari del territorio.

L’evento, dal forte valore simbolico e strategico, unisce istituzioni, esperti, produttori e cittadini in un momento di riflessione e promozione. Al centro della serata il convegno “Dal pascolo alla tavola: il Consorzio Pecorino Monte Poro DOP motore di sviluppo economico e sostenibile del territorio”, moderato dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. Tra i relatori, rappresentanti del mondo accademico, esperti di filiera, amministratori e figure istituzionali di primo piano: dal presidente del Consorzio Vincenzo Vinci al presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, passando per il sindaco di Vibo Valentia Vincenzo Romeo, il vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo e gli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì.

Un momento centrale sarà il riconoscimento del ruolo propulsivo del GAL Terre Vibonesi, la cui azione è stata determinante per la nascita e il consolidamento del Consorzio. “Il Pecorino Monte Poro DOP – afferma Papillo – non è solo un prodotto di eccellenza, ma un simbolo identitario e una leva per lo sviluppo sostenibile e la promozione della Calabria nel mondo”.

A seguire, spazio ai sapori con uno show cooking nel chiostro e nell’atrio esterno del Valentianum: chef e interpreti della cucina contemporanea racconteranno con i piatti la versatilità e le qualità organolettiche del Pecorino Monte Poro, accompagnando il pubblico in un viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione.

Il Pecorino Monte Poro, riconosciuto come Denominazione di Origine Protetta (DOP) con il Regolamento UE 974/2020, rappresenta oggi un’eccellenza certificata dell’agroalimentare europeo. Il Consorzio nato nel 2016 è l’unico organismo autorizzato a tutelare e promuovere questa specialità, espressione autentica della tradizione pastorale del Monte Poro.