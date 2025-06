Epav sceglie Orto Creativo per la creazione del nuovo sito web

Treviso, 23 giugno 2025 – Orto Creativo, agenzia specializzata in web marketing e digital strategy con base a Treviso, annuncia con orgoglio il lancio del nuovo sito web per Epav Srl, azienda dalle solide radici artigiane, attiva da oltre 30 anni nel settore delle pavimentazioni in pietra naturale.

Fondata a Treviso, Epav si distingue per la realizzazione di pavimentazioni esterne ed interne in marmo, porfido, quarzite e altri materiali certificati, gestendo grandi commesse pubbliche e private, grazie a un parco mezzi all’avanguardia, personale qualificato e rigorosi controlli in cantiere. La missione di valorizzare la tradizione artigiana con professionalità ha trovato nella comunicazione digitale un alleato strategico.

Orto Creativo, nata dall’intuizione di due professionisti del web marketing, da anni supporta PMI e professionisti nel potenziamento della visibilità online. Tra le sue realizzazioni figurano siti web orientati al territorio, come il recente progetto per l’Hosteria del Platano sul Lago di Como.

Il nuovo sito Epav, sviluppato su piattaforma moderna, è pensato per accompagnare l’utente in un’esperienza digitale coinvolgente: ampio spazio alle realizzazioni, navigazione intuitiva per scoprire i servizi (pavimentazioni, infrastrutture, verde urbano) e sezioni dedicate al parco mezzi e alle certificazioni.

Per Epav, il sito rappresenta una vetrina contemporanea della propria identità artigiana, funzionale a intercettare committenze pubbliche e private con maggiore efficacia.

Per Orto Creativo si tratta di un’altra importante tappa nella sua missione di creazione siti web per aziende di Treviso in grado di coniugare estetica, funzionalità e storytelling territoriale.