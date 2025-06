A Cisternino torna il Festival delle Penne Libere: due giorni di incontri su salute, informazione e attualità. Crediti formativi per i giornalisti

Torna il Festival delle Penne Libere, giunto alla sua terza edizione, in programma il 28 e 29 giugno 2025 a Cisternino. L’evento si conferma come un’importante occasione di confronto su temi chiave dell’attualità – dal turismo all’energia, dalla salute all’informazione – con un format in stile talk show che favorisce il dialogo tra relatori, giornalisti e pubblico.

La rassegna ha anche un forte valore formativo per gli operatori dell’informazione: due appuntamenti daranno diritto a crediti formativi professionali (CFP) per i giornalisti iscritti all’Ordine. Si tratta degli incontri:

“Violenza nei confronti dei sanitari” – Iscriviti al corso (2 CFU)

– Iscriviti al corso (2 CFU) “Fake news e salute: informazione e disinformazione in sanità” – Iscriviti al corso (2 CFU)

Promosso in un contesto aperto e partecipativo, il Festival rappresenta un momento di riflessione collettiva sul ruolo dell’informazione e sulla sua responsabilità sociale. Un appuntamento che unisce cultura, aggiornamento e impegno civile, rivolto non solo ai professionisti del settore ma anche a cittadini e studenti.

