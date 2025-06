Rottamazione Quinquies in arrivo entro il 2026: rate più leggere e possibilità di recuperare i contributi per la pensione

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali non è più solo un’ipotesi: la nuova sanatoria è ormai una certezza e potrebbe arrivare ufficialmente entro la fine del 2026. Dopo la conclusione delle fasi tecniche previste per l’estate, il provvedimento passerà al vaglio degli emendamenti parlamentari e con ogni probabilità sarà inserito nella Manovra di fine anno.

La misura promette maggiore flessibilità rispetto alle precedenti edizioni, rivolgendosi a chi ha debiti fiscali con lo Stato e offrendo una modalità più sostenibile per regolarizzare la propria posizione. Il piano prevede la possibilità di pagare il dovuto in 120 rate mensili, distribuite su 10 anni, tutte di pari importo. Non ci saranno più maxi rate iniziali né scadenze trimestrali, rendendo il percorso di rientro meno gravoso. Inoltre, è stata modificata anche la norma sulla decadenza: si potranno saltare alcune rate senza perdere i benefici della sanatoria.

Ma la rottamazione quinquies potrebbe rappresentare un’opportunità anche dal punto di vista previdenziale. Artigiani, commercianti e professionisti che hanno maturato debiti nei confronti dell’Inps potranno recuperare, attraverso la definizione agevolata, i contributi non versati e colmare così eventuali buchi nella carriera contributiva. Questo può facilitare l’accesso sia alla pensione di vecchiaia sia a forme anticipate.

È però importante sottolineare che il riconoscimento dei contributi previdenziali avviene solo una volta saldato l’intero debito. La sola adesione alla rottamazione non basta: il versamento deve essere completato, anche se rateizzato. Per chi punta a un pensionamento anticipato, dunque, potrebbe essere conveniente valutare un piano di rimborso più breve, anche a costo di un maggiore sforzo economico nel breve termine.

La rottamazione quinquies si conferma così uno strumento strategico non solo per il fisco, ma anche per chi guarda alla pensione come un traguardo da anticipare, a patto di pianificare con attenzione tempi e risorse.