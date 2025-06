Polignano a Mare, la comunità celebra don Gaetano: “Un pastore con l’odore delle pecore”

La Parrocchia Matrice Santa Maria Assunta di Polignano a Mare si è stretta con affetto attorno al suo parroco, don Gaetano Luca, per una celebrazione carica di emozione e gratitudine in occasione del suo compleanno. A presiedere l’Eucaristia, monsignor Giuseppe Laterza, che nell’omelia ha tracciato un intenso ritratto di don Gaetano, definendolo “pastore instancabile, guida serena e gioiosa della comunità”.

Durante la celebrazione, il Vangelo di Matteo è stato lo spunto per riflettere sul senso della preghiera e del servizio sacerdotale. Mons. Laterza ha sottolineato come don Gaetano abbia incarnato ogni giorno la semplicità e la dedizione del “Padre nostro” insegnato da Gesù, facendo del Vangelo non un discorso astratto, ma una vita donata: “Ogni gesto, ogni parola, ogni passo in mezzo a noi è stato un riflesso della paternità di Dio”.

Da venticinque anni sacerdote, di cui diciassette trascorsi nella parrocchia madre di Polignano, don Gaetano è stato ricordato per la sua vicinanza concreta alla gente, la sua gioia contagiosa e la sua instancabile passione per l’annuncio del Vangelo. Ha accompagnato generazioni di fedeli nei momenti più importanti della vita: battesimi, matrimoni, riconciliazioni e addii.

La celebrazione si è conclusa con un sentito ringraziamento da parte della comunità e con un pensiero personale del nunzio apostolico, che ha sottolineato l’amicizia e la stima che lo legano a don Gaetano: “La tua preghiera fedele e i tuoi consigli sinceri sono stati un sostegno anche nel mio ministero”.

Un momento di festa, ma soprattutto un atto collettivo di riconoscenza per un parroco che, con semplicità e dedizione, continua a essere luce e guida per il cammino della sua comunità.