Escalation Usa-Iran, la rabbia del mondo arabo: Al-Sisi rifiuta la campagna israeliana contro Teheran

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha espresso il “totale rifiuto” dell’Egitto verso l’attacco israeliano contro l’Iran, definendolo una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità dell’intero Medio Oriente. La posizione è stata comunicata durante una telefonata con il nuovo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, come riferisce una nota ufficiale della presidenza egiziana.

Nel pieno della crisi scoppiata dopo l’attacco statunitense a Teheran e la successiva risposta di Israele, la posizione egiziana rappresenta un segnale chiaro della crescente tensione nel mondo arabo. Al-Sisi ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato e ha chiesto il ritorno al negoziato, definito l’unica via per arrivare a una “soluzione sostenibile e pacifica” della crisi.

La dichiarazione sottolinea inoltre la preoccupazione del Cairo per l’instabilità in una regione già provata da numerose crisi simultanee, evidenziando il rischio di un allargamento del conflitto con conseguenze imprevedibili.