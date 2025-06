Guterres: “Gravemente allarmato per l’attacco Usa all’Iran. Rischio escalation catastrofica”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso “profonda preoccupazione” per l’attacco condotto dagli Stati Uniti contro l’Iran, definendo l’operazione “una pericolosa escalation” e “una diretta minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”.

In una dichiarazione ufficiale, Guterres ha lanciato un drammatico appello alla comunità internazionale, avvertendo che “esiste il rischio crescente che questo conflitto possa andare rapidamente fuori controllo”, con “conseguenze catastrofiche per i civili, per la regione mediorientale e per il mondo intero”.

L’intervento del segretario generale arriva in un momento che molti osservatori internazionali definiscono “l’ora più buia” degli equilibri geopolitici nella regione, alimentando timori di un’escalation militare su scala globale.