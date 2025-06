Perugia. “Senza Filtro” va in pausa: lunedì 23 giugno Mirko Romoli saluta gli ascoltatori di Primantenna FM

È in arrivo l’ultima puntata stagionale di “Senza Filtro”, il popolare contenitore pomeridiano in onda su Primantenna FM e condotto da Mirko Romoli. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 giugno, dalle 16:00 alle 18:00, per un’edizione ricca di musica, notizie e curiosità dal web, prima della pausa estiva.

Il programma, ormai diventato un punto di riferimento per gli ascoltatori del pomeriggio umbro, si congeda con uno speciale finale di stagione all’insegna dell’intrattenimento e del buon umore. “Poi tutti al mare!” scherza Romoli nell’annuncio social che invita i fan a non perdersi l’episodio conclusivo.

“Senza Filtro” ha saputo mescolare in modo brillante musica, attualità, tendenze online e momenti di interazione con il pubblico, grazie anche alla vivacità e alla spontaneità del suo conduttore.

La trasmissione sarà ascoltabile in diretta streaming sul sito ufficiale www.primantennafm.com, e sarà come sempre accompagnata dalla partecipazione attiva dei fan attraverso i social. Gli hashtag ufficiali #primantennafmcom #senzafiltropg e #live continuano a raccogliere l’entusiasmo degli ascoltatori, che già attendono con curiosità il ritorno in autunno.

Con questa ultima puntata, Primantenna FM saluta la stagione radiofonica con il sorriso, dando appuntamento al rientro dopo l’estate.