Crisi in Medio Oriente, Meloni convoca vertice d’urgenza: “Massima attenzione su sicurezza e connazionali”

In seguito all’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto domenica mattina una conferenza telefonica d’urgenza con i principali membri del governo e i vertici dell’intelligence italiana. L’incontro è stato convocato per monitorare da vicino l’evoluzione della situazione e coordinare la risposta dell’esecutivo.

“La crisi è al centro dell’attenzione del governo in tutti i suoi risvolti – ha dichiarato Meloni – dalla sicurezza dei nostri connazionali presenti nell’area, con i quali la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e strategici che potrebbero ripercuotersi anche sull’Italia”.

Il governo conferma il massimo livello di vigilanza e attenzione, sottolineando che l’Italia continuerà a svolgere un ruolo attivo sul piano diplomatico per favorire una de-escalation del conflitto. “Continueremo a impegnarci per portare le parti al tavolo negoziale”, ha ribadito la premier.

L’escalation nella regione sta generando forti preoccupazioni a livello internazionale, e l’esecutivo italiano si sta muovendo per garantire una pronta reazione sia sul fronte della sicurezza interna che su quello delle relazioni diplomatiche.