Fisiolife a Davoli Marina: il centro di fisioterapia scelto dai campioni sportivi

Lo studio di fisioterapia e osteopatia “Fisiolife”, situato a Davoli Marina nel cuore del Soveratese, si conferma sempre più come un punto di riferimento nel recupero funzionale e nella preparazione atletica. Guidato dal dottor Eugenio Muzzì, il centro ha conquistato la fiducia di importanti atleti, tra cui Luigi Forciniti, difensore di proprietà dell’Empoli Calcio e attualmente in prestito alla Reggina, e Ozu Moreira, riconosciuto miglior giocatore al mondo di Beach Soccer nel 2023.

La presenza di nomi così prestigiosi sottolinea la qualità delle terapie offerte da Fisiolife, basate su tecniche all’avanguardia e un approccio altamente personalizzato. La scelta di Forciniti e Moreira di affidarsi proprio a questo studio non è casuale, ma il risultato di una reputazione consolidata nel panorama sportivo e sanitario regionale.

«Vedere atleti di calibro internazionale scegliere il nostro centro è motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team», ha dichiarato il dottor Muzzì, laureato in Fisioterapia all’Università di Catanzaro con una lunga esperienza nel calcio professionistico e dilettantistico calabrese. «Questi riconoscimenti confermano che l’impegno, la ricerca e l’aggiornamento continuo ripagano. Ma non vogliamo fermarci qui: il nostro obiettivo è crescere ancora, offrendo sempre il meglio ai nostri pazienti, siano essi campioni dello sport o persone in cerca di benessere e recupero».

Con questa visione, Fisiolife punta a rafforzare la sua posizione di eccellenza nel Soveratese, investendo in innovazione e professionalità per diventare un vero e proprio polo d’attrazione per atleti e appassionati di salute fisica.