Esami di lingua cinese al Liceo Capialbi di Vibo Valentia: in corso le prove

Oggi nell’aula magna del Liceo Capialbi di Vibo Valentia, diretto dal dirigente scolastico Antonello Scalamandré, si stanno svolgendo gli esami di lingua cinese. Tra i membri della commissione d’esame figurano il professore Pino Ciquegrana e la collega Ethel De Gennaro.

Le prove, una volta completate, verranno inviate alla sede di Pechino per la correzione. Il centro esami di Vibo Valentia rappresenta infatti una sede staccata del prestigioso PACIFIC LANGUAGE Institute, diretto dall’illustre professore Roberto Barone, uno tra i massimi studiosi della lingua cinese in Italia.

L’anno scorso gli studenti del Liceo Capialbi hanno avuto l’opportunità di trascorrere due settimane in Cina, esperienza che verrà ripetuta ad aprile prossimo. Inoltre, è in programma un altro importante viaggio di studio verso gli Stati Uniti per un numeroso gruppo di studenti.

Gli esami in corso riguardano i livelli HSK 1 e HSK 2, fondamentali per certificare la conoscenza della lingua cinese.