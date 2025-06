Missione in Canada per Goffedro Pamerini, nel mese del Patrimonio Italiano

Lo scrittore negli eventi della Federazione Abruzzese di Ottawa, dall’Abruzzo anche il sindaco di Pretoro

L’AQUILA – Pronto a partire per Ottawa il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, dove parteciperà dal 25 giugno alle iniziative culturali del Mese del Patrimonio Italiano in Canada (June Italian Heritage Month), programmate nella capitale canadese. Su invito della Federazione delle Associazioni Abruzzesi di Ottawa, diversi eventi culturali lo vedranno personalmente coinvolto, promossi dall’Italian Canadian Community Centre presieduto da Angelo Filoso, come pure incontri con la comunità italiana e con la stampa (CHIN Radio Ottawa, Radio Globo Italia, Tele 30 e il settimanale L’Ora di Ottawa di cui è collaboratore). Resterà ad Ottawa fino al 1 luglio, per poi recarsi a Montreal.

Nell’ambito delle iniziative in programma c’è la presentazione del volume “Radici”, scritto a quattro mani da Diego Giangiulli e Fabrizio Fanciulli, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura di Pretoro, magnifico borgo in provincia di Chieti abbarbicato ai contrafforti della Maiella, annoverato nel Club dei Borghi più belli d’Italia. Il libro, pubblicato sia in italiano che nella versione inglese “Roots”, riporta storie di vita di emigrati pretoresi raccolte dai due amministratori nel 2023 durante una precedente missione ad Ottawa. Il caso di Pretoro è davvero singolare nell’emigrazione abruzzese: comune di 865 abitanti, nella capitale canadese risiedono circa 2500 pretoresi, giunti nel grande Paese nordamericano con le ondate migratorie del secondo dopoguerra. I due amministratori, con una rappresentanza di Pretoro, saranno ad Ottawa dal 25 giugno al 4 luglio per l’intero ciclo delle manifestazioni.

Il libro “Radici”, con una Prefazione di Goffredo Palmerini sull’emigrazione abruzzese in Canada, sarà presentato il 27 giugno presso l’Ottawa Conference and Event Centre e il 29 giugno al Father Jerome Centre, con gli interventi degli autori Diego Giangiulli e Fabrizio Fanciulli, presente la stampa canadese, in un incontro moderato da Goffredo Palmerini. Agli eventi di Ottawa saranno presenti numerosi emigrati, anche di seconda e terza generazione. La comunità abruzzese, d’altronde, è una delle comunità regionali italiane più numerose e dinamiche nella capitale del Canada.

“Radici” rappresenta il secondo step del più ampio progetto “La Valigia di Cartone”, nato per esplorare e preservare la memoria dell’esodo migratorio abruzzese. Dopo una serie di eventi organizzati nell’estate scorsa a Pretoro, il libro si inserisce come tassello fondamentale in questa raccolta storica, documentale e testimoniale. Per l’occasione, sarà replicata ad Ottawa anche la mostra allestita lo scorso agosto a Pretoro, con parte del materiale originale raccolto: lettere, passaporti, permessi, visti, biglietti aerei e fotografie degli emigrati.

Tra i vari eventi con la comunità abruzzese, che conta molte associazioni tra le quali quella pretorese è tra le più cospicue, ci sono le iniziative programmate dal Centro Abruzzese Canadese Inc. – due anni fa ha celebrato il 50° di fondazione ricevendo il plauso dell’allora premier Justin Trudeau – con la Presidente Lucia Alloggia e il Consiglio direttivo, e con l’infaticabile past President Nello Scipioni, pietra miliare del Centro. Di significativa rilevanza è il meeting istituzionale, l’incontro con il Sindaco di Ottawa, Mark Sutcliffe, il 30 giugno alle 10.

Infine un’annotazione: nella progettazione e organizzazione degli eventi di Ottawa non si può non sottolineare l’impegno trascinante e la determinazione profusi da Angelo Filoso, imprenditore di talento, nonché editore del settimanale L’Ora di Ottawa e di Radio Globo Italia, emigrato da Pretoro in Canada negli anni Cinquanta insieme ai fratelli Antonio, Luigi e alla sorella Assunta. Oltre ad essere un vulcano di iniziative nel preservare la memoria della nostra comunità, Filoso è un autentico mecenate.