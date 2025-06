10+ cose emozionanti da fare in Puglia con i bambini

La Puglia è una regione del sud Italia di una bellezza mozzafiato e unica, con un’ampia varietà di cose da vedere e da fare con i bambini! Situata nel “tacco” del Paese, tra il Mar Adriatico e il Mar Ionio, è una gemma che negli ultimi anni è stata molto rivalutata dal turismo nazionale e internazionale. Ma questa regione ha molto da offrire, soprattutto alle famiglie! In Puglia il clima è mite, il cibo è fresco e delizioso e ci sono molte attività adatte ai bambini per soddisfare tutti. Dalla costa spettacolare e dalle spiagge incontaminate alle dolci colline e agli affascinanti borghi medievali, ciò che rende la Puglia particolarmente speciale è la sua gente calda e accogliente. Conosciuti per la loro ospitalità, non amano altro che trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici! Quindi, la prossima volta che cercate una splendida destinazione per le vostre vacanze in Italia, date un’occhiata alla nostra lista delle Migliori spiagge in Puglia per famiglie con bambini.

Il periodo migliore per visitare la Puglia con i bambini

Se state cercando una destinazione in Italia divertente e adatta alle famiglie, la Puglia è il luogo perfetto da prendere in considerazione! Ma vi starete chiedendo: quando è il periodo migliore per visitare la Puglia con i vostri bambini? Anche se non c’è un periodo sbagliato per visitarla, la Puglia ha un clima mediterraneo, il che significa estati calde e secche e inverni miti.

Le famiglie che desiderano una vacanza al mare dovrebbero visitarla in estate, con giugno che è il mese più secco. Agosto è il mese più affollato di turisti, poiché la maggior parte degli italiani è in vacanza in questo periodo. Per una vacanza più rilassata, anche l’autunno e la primavera sono ottimi periodi per visitare la Puglia con i bambini. Novembre tende a essere il mese più piovoso e gennaio è tipicamente il più freddo (di solito con temperature basse di 15 gradi). Indipendentemente dalla stagione più adatta alla vostra famiglia, siamo certi che riuscirete a creare ricordi indimenticabili esplorando il Sud Italia con i vostri bambini!

Come arrivare e muoversi in Puglia con i bambini

Viaggiare in Puglia con i bambini può essere un po’ complicato rispetto ad altre destinazioni italiane, come Roma o Venezia, ad esempio. Le famiglie che volano direttamente in Puglia possono scegliere l’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla (BRI) o l’Aeroporto di Brindisi, Guida Papola Casale (BDS). Da lì, le famiglie possono prendere un treno regionale o noleggiare un’auto per raggiungere la loro destinazione finale in Puglia.

In treno, cercate le tratte regionali con Trenitalia. Fortunatamente, i bambini ricevono biglietti scontati o gratuiti a seconda della tratta/treno! In alternativa, se si viaggia prima in un’altra città italiana, come Roma, è meglio prendere un treno di prima classe per raggiungere la Puglia. Anche il volo interno è un’opzione, a seconda della città che si visita per prima.

In Puglia, le famiglie che intendono visitare più città dovrebbero noleggiare un’auto, almeno per qualche giorno. Anche se non è assolutamente necessario, renderà i giorni di viaggio più facili. Soprattutto, permette di spostarsi più direttamente tra le città. Aspettatevi un’auto manuale, poiché i noleggi automatici sono pochi. Prenotate la vostra prenotazione in anticipo per assicurarvi la disponibilità se avete bisogno di un veicolo automatico. In genere è possibile noleggiare anche seggiolini per auto e seggiolini per bambini. Tuttavia, è consigliabile portare i propri se si è preoccupati della qualità o della disponibilità.

Infine, anche gli autobus pubblici e i treni regionali sono ampiamente disponibili. Sono anche opzioni fantastiche per spostarsi tra le città, a seconda del vostro itinerario.

Le migliori cose da fare in Puglia con i bambini

Cercate le migliori cose da fare in Puglia con i bambini? Siete nel posto giusto per avere dei consigli approvati dai genitori! Molte di queste cose da fare con i bambini in Puglia si trovano al di fuori dei centri urbani e potrebbero richiedere l’uso dell’auto o, almeno, la pazienza del sistema di autobus locale. D’altra parte, le spiagge e i lidi (il plurale di lido) sono facilmente raggiungibili a piedi o con gli autobus locali nelle città lungo la costa, come Bari, Monopoli o Polignano a Mare, per esempio.

Ogni città pugliese offre una serie di cose interessanti da fare anche per le famiglie! Potete leggere i 9 migliori luoghi da visitare in Puglia con i bambini, che includono idee per le cose da fare a misura di bambino, oltre a consigli su dove mangiare e dove alloggiare in ogni città. Ecco altre cose da aggiungere al vostro itinerario in Puglia con i bambini!

Visitare una masseria tradizionale

Visitare una masseria (plurale “masserie”) è senza dubbio una delle cose da fare in Puglia con i bambini. Molte di queste masserie fortificate furono costruite nel XVI secolo. E continuano a sopravvivere come fattorie operative ancora oggi. Come le piantagioni americane, queste grandi tenute ospitavano la famiglia proprietaria e le numerose famiglie che lavoravano la terra e si occupavano degli animali. Storicamente hanno anche operato come centri commerciali della zona. Circondate da pittoreschi muretti a secco e splendidi uliveti, l’intera esperienza è incantevole!

Oggi molte masserie fungono anche da B&B o da boutique hotel. Si va da alloggi semplici a soggiorni di lusso. Se non siete interessati a soggiornare in loco, molte masserie offrono anche visite alle loro fattorie ed esperienze guidate, come la preparazione di prodotti locali (ad esempio la mozzarella!).

Ci sono diverse masserie in tutta la Puglia, ognuna delle quali offre un proprio stile di soggiorno ed esperienze. Situata tra Monopoli e Ostuni, la Masseria Lamapecora è un’opzione eccellente per i bambini. Le famiglie possono passeggiare per la bella fattoria, visitando le pecore, le mucche e le galline. È anche possibile ricevere una lezione sulla produzione del formaggio! Osservate l’intero processo di creazione di formaggi locali come la mozzarella e la burrata. Poi, assaggiate più di una dozzina di formaggi prodotti in loco. La Messaria Macarone è un’altra opzione eccellente. Senza dubbio, questa è un’autentica esperienza “dalla fattoria alla tavola”!

Trascorrere la giornata allo Zoosafari di Fasanolandia

Chi non ama una giornata divertente trascorsa con gli animali? Se vi piace, aggiungete lo Zoosafari FasanoLandia alla vostra lista delle migliori cose da fare in Puglia con i bambini! A soli 20 minuti da Monopoli, lo Zoosafari Fasanolandia offre una serie di attività emozionanti per le famiglie. Innanzitutto, arrivate in auto per sperimentare lo Zoosafari (un safari in auto). Impegnati nella conservazione e nell’educazione, i visitatori possono ammirare oltre 200 specie di animali lungo il percorso. Dall’auto, ci si muove attraverso il terreno completamente aperto degli animali. Sebbene non sia possibile aprire i finestrini o dare da mangiare agli animali, i bambini adoreranno vedere creature come zebre, leoni e giraffe aggirarsi tra i veicoli.

In seguito, esplorate il resto del parco, che comprende un acquario, il parco tematico FasanoLandia con emozionanti giostre e molto altro ancora! FasanoLandia comprende venti emozionanti giostre per grandi e piccini. Poi, i bambini potranno ammirare da vicino foche, pinguini e leoni marini all’acquario Sea Lion. Nel corso della giornata, sessioni didattiche forniscono ulteriori informazioni su queste fantastiche creature. Infine, non perdetevi il Museo dei Dinosauri!

Andare in una spiaggia libera

Infatti, una delle cose migliori e più ricercate da fare in Puglia con i bambini è la spiaggia libera. In effetti, ci sono innumerevoli opzioni in tutta la Puglia che le famiglie possono esplorare e godere. Ogni spiaggia libera della regione varia per dimensioni e servizi. Mentre alcune delle spiagge più piccole non hanno alcun extra, altre dispongono di servizi come bagnini, docce in spiaggia e tavoli da picnic. Scoprire cosa offre ogni spiaggia può essere difficile da trovare online (le informazioni sono minime). Se avete bisogno di qualcosa di specifico, è meglio chiedere a un abitante del luogo o recarsi in un lido (per saperne di più su questi ultimi si veda la prossima sezione).

Le migliori spiagge libere da Polignano a Mare a Monopoli per le famiglie

Inoltre, il tratto di spiagge tra Polignano a Mare e Monopoli è incantevole (attenzione: alcune sono rocciose, mentre altre sono sabbiose). Sicuramente le spiagge sabbiose sono preferite dai bambini più piccoli e dai ragazzi più giovani. Gli adolescenti, invece, potrebbero apprezzare la sfida e l’avventura delle calette rocciose! Tra le migliori spiagge libere vicino a Monopoli per le famiglie ci sono la Spiaggia Cala Porta Vecchia (bagnino di turno), Porto Rosso, Cala Susca e Cala Monaci (bagnino di turno, inoltre è accessibile ai disabili con sedie a rotelle in spiaggia). Anche la Spiaggia di Capitolo è un’ottima spiaggia libera con servizi. Infine, Cala Porto, Porto Cavallo e Cala Paura sono ottime opzioni a Polignano a Mare.

Altre spiagge libere per famiglie in Puglia

Baia Dei Turchi e Torre dell’Orso Beach, entrambe vicino a Otranto.

Nel Salento, considerate le Maldive del Salento, che si estendono da Torre Pali attraverso Pescoluse e terminano con Torre Vado. In questa zona, la spiaggia di Mora Mora è un’altra eccellente opzione.

La Spiaggia della Purità è la spiaggia più centrale di Gallipoli.

A breve distanza da Ostuni, le famiglie ameranno la Spiaggia di Torre Pozzelle o la Spiaggia di Costa Merlata.

Uscire in un lido

Se avete bisogno di servizi aggiuntivi in spiaggia, come docce o lettini, trascorrete la giornata in un lido (plurale “lidi”). Qui troverete le iconiche sedie a sdraio strette sulla spiaggia con ombrelloni vivaci. All’inizio può essere un po’ complicato da capire, ma in pratica un lido è un beach club italiano. Continuate a leggere per avere consigli su come visitare un lido italiano con i bambini.

Ogni lido fa pagare gli ospiti a modo suo. In alcuni lidi si paga l’ingresso, in altri si paga solo la sedia/ombrellone. Inoltre, alcune località possono far pagare entrambe le cose (anche se è raro). Le modalità di pagamento potrebbero non essere chiare fino al momento dell’arrivo. Siate molto pazienti e portate con voi del denaro extra. I prezzi possono variare in base al giorno e al periodo della stagione (luglio e agosto sono più cari di giugno, ad esempio). In generale, per due lettini e un ombrellone si paga tra i 10 e i 50 euro.

Non offendetevi se il personale vi dice che non ci sono posti disponibili e vedete una spiaggia di sedie vuote. Molti accettano prenotazioni (per telefono o presso gli hotel locali). Inoltre, le famiglie in vacanza nella zona prenotano i loro posti per tutta l’estate. Se volete assicurarvi un posto, recatevi entro la prima ora di apertura o dopo le 16:00, quando molte famiglie sono già partite per la giornata.

Anche i servizi possono variare. In generale, ogni lido dispone di un bagnino, bagni, docce, aree per cambiarsi e un bar che serve cibo e bevande (pizza, insalate, bibite e alcolici). Alcuni dispongono anche di ristoranti pubblici, piccole piscine, aree gioco, attrezzature da spiaggia per bambini e altro ancora. Non aspettatevi però giubbotti di salvataggio o teli da mare. Se ne avete bisogno, vi consigliamo di portare i vostri.

Raccomandazioni sui lidi in Puglia per le famiglie

Vicino a Monopoli, consigliamo Porto Nero per bambini e ragazzi più grandi. In alternativa, Cala Paradiso è ottima per i bambini di tutte le età. Nelle vicinanze, Lido Santo Stefano, per una straordinaria vista sul castello. Lido Bosco Verde e Lido La Castellana sono ottime opzioni vicino a Ostuni. Nella parte occidentale della Puglia, il Lido Sottovento Gallipoli e il Lido Blue Bay Beach sono ideali per le famiglie.

Un parco avventura da brivido in Puglia

I parchi avventura sono il luogo perfetto per i bambini che amano il brivido! Dall’arrampicata sugli alberi ai parchi acquatici, ci sono molti parchi avventura in Puglia, ognuno con le sue attrazioni uniche. Ecco alcuni dei preferiti!

Parco Avventura Asino Birichino – Parco Avventura Ostuni

na delle cose più emozionanti da fare in Puglia con i bambini è il Parco Avventura Ciuchino Birichino – Ostuni Adventure Park. Situato vicino a Ostuni, le famiglie possono provare l’emozione di arrampicarsi sugli alberi, esplorare il bosco e partecipare a sport divertenti adatti a bambini e ragazzi! Ogni attività è stata sviluppata tenendo conto della natura e prestando particolare attenzione alle bellezze naturali della zona.

Chi ha bambini piccoli può intraprendere un’avventura epica attraverso sentieri coltivati tra le cime degli alberi. Il tiro con l’arco è un’altra opzione per le famiglie con bambini di età superiore agli otto anni. Il tutto si conclude con una gara ludica! Infine, le famiglie che cercano qualcosa di veramente unico possono conoscere la falconeria. Queste sono solo tre delle tante attività che si possono prenotare al Ciuchino Birichino – Parco Avventura di Ostuni. Non c’è da stupirsi che sia una delle migliori attività per bambini in Puglia. Infine, sappiate che tutte le attività devono essere prenotate in anticipo.

Nota: fate attenzione alle limitazioni di età per alcune attività, elencate nella descrizione dell’attività stessa.

Carrisisland Resort

Situato vicino a Lecce, a Cellino San Marco, il Carrisiland Resort offre alle famiglie tantissime attività emozionanti, tra cui un parco acquatico, una fattoria e molto altro! Le calde giornate di sole invitano al divertimento in acqua. Quando avete bisogno di una pausa dalla spiaggia, il Carrisisland Resort dispone di sette mega piscine e lagune caraibiche.

I bambini si divertiranno ad esplorare il Magic castle con scivoli e il lazy river! Un’ampia scelta di punti di ristoro permette di mantenere la pancia piena e i bambini felici per tutto il giorno. Quando siete pronti per uscire dall’acqua, recatevi in una delle altre aree del resort. Si può anche prendere uno dei trenini per spostarsi all’interno della proprietà e raggiungere aree come Alice nel Paese delle Meraviglie, l’area Jurrasic e la Giungla. Inoltre, si può concludere la giornata assistendo a uno dei tanti spettacoli o musical.

Due hotel offrono tariffe combinate per esplorare il Carrisisland Resort: l’Hotel Santa Fe e il PLAZACARRISI Hotel & SPA.

Splash Parco Acquatico (Splash Gallipoli)

Se il vostro itinerario pugliese con bambini vi porta a Gallipoli, lo Splash Parco Acquatico vi offre una giornata favolosa per sguazzare nell’acqua con i bambini. Le famiglie potranno trascorrere un’intera giornata di divertimento sotto il sole, dal lazy river agli emozionanti acquascivoli. La Puglia può diventare calda nelle giornate estive, e non c’è posto migliore di questo per giocare!

Le famiglie trascorreranno una giornata indimenticabile sfrecciando sui numerosi acquascivoli (quattordici in tutto!). C’è anche un’area a tema castello dove i bambini possono scivolare, sguazzare e giocare. Anche al di fuori dell’area del parco acquatico ci sono molte altre cose da fare. Fuori dall’acqua, ci sono diverse aree gioco (tra cui una progettata per i bambini), campi da beach volley e una pista per mini go-kart. È inoltre possibile assistere a spettacoli di intrattenimento per famiglie come musical, balloon art, spettacoli di magia e altro ancora! Infine, per i bambini affamati ci sono anche punti di ristoro in loco.

IndianaPark Castellana Grotte

A circa venti minuti di auto da Monopoli, IndianaPark Castellana Grotte è un’attrazione per famiglie che fa divertire e ridere bambini e genitori tutto il giorno. Primo parco avventura in Puglia, IndianaPark Castellana Grotte offre percorsi e tracciati per tutte le età. Infatti, ci sono nove percorsi per bambini fino a cinque anni, mentre otto percorsi sono dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni. Ci sono poi cinque percorsi costruiti appositamente per gli adolescenti e gli adulti. Esplorate un magnifico bosco di querce attraverso il baldacchino, attraversando reti da arrampicata, corde e lunghe passerelle. I bambini saranno orgogliosi del loro equilibrio, delle loro abilità e dei loro risultati! Infine, c’è un’ampia area picnic con tavoli per le famiglie per fare merenda e pranzare.

Il Parco dei Dinosauri

Prossimo nella nostra lista delle migliori cose da fare in Puglia con i bambini, il Parco dei Dinosauri offre alle famiglie un’opportunità unica di immergersi in un ambiente preistorico. Qui potrete passeggiare tra le riproduzioni realistiche di dinosauri dell’era giurassica. Pensate al T-Rex, al triceratopo, allo stegosauro e ad altri ancora. I bambini saranno affascinati dai loro suoni e movimenti animati. Una guida vi condurrà indietro nel tempo per saperne di più su queste incredibili creature che un tempo popolavano la Terra.

La visita guidata dura circa 45 minuti. Al termine, potrete vagare liberamente come facevano i dinosauri! Tutto si svolge all’aperto, quindi preparatevi a qualsiasi condizione atmosferica. Questa attrazione si trova vicino a Castellana Grotte (a circa 20 minuti da Monopoli).

Esplorare i grandi spazi aperti

La Puglia è una regione italiana con un paesaggio variegato di montagne, foreste e coste. Per questo motivo, ci sono molte attività all’aperto per intrattenere i bambini, tra cui escursioni a piedi o in bicicletta. Continuate a leggere per saperne di più!

Riserva Naturale Le Cesine

Volete esplorare la natura vicino a Lecce? A circa 20 minuti di auto, la Riserva Naturale Le Cesine è una vasta zona umida tutta da esplorare. Questa Oasi del WWF è l’unico tratto rimasto delle paludi costiere che un tempo ricoprivano quest’area. La Riserva Naturale Le Cesine è anche una delle aree più ricche di biodiversità della Puglia. Qui le famiglie possono osservare diverse specie di uccelli autoctoni. Oltre agli uccelli, le famiglie possono osservare farfalle colorate, orchidee, tartarughe e altro ancora. Per visitare la Riserva Naturale Le Cesine, le famiglie devono prenotare ed essere accompagnate da una guida. La visita guidata dura circa due ore.

Parco Nazionale del Gargano

Una delle migliori cose da fare all’aperto in Puglia con i bambini è senza dubbio visitare il Parco Nazionale del Gargano. All’interno di questo sito UNESCO e del parco nazionale più grande d’Italia, le famiglie possono fare escursioni attraverso antichi boschi (la Foresta Umbra), godere di viste panoramiche e avvistare la fauna selvatica residente, solo per citarne alcune. In effetti, questa parte della Puglia offre una delle più vivaci rappresentazioni di habitat e biodiversità della regione. Inoltre, è possibile rilassarsi su spiagge pittoresche e passeggiare nei villaggi vicini, come Vieste (che offre un ottimo punto di partenza per esplorare il parco).

Chi è interessato alle escursioni può iniziare dal centro visitatori della Foresta Umbra. Qui è possibile ottenere una mappa dei numerosi sentieri della zona e consigli per le escursioni. In alternativa, chi viaggia con bambini e ragazzi più grandi può noleggiare mountain bike per esplorare i sentieri della Foresta Umbra. Le famiglie più avventurose possono trascorrere qualche giorno esplorando le bellissime Isole Tremiti. Queste isole costituiscono una riserva marina protetta all’interno del Parco Nazionale del Gargano. È possibile prendere una barca da Rodi Garganico. Tornati sulla terraferma, assicuratevi di trascorrere del tempo al Lago di Varano, uno dei laghi più grandi dell’Italia meridionale. Qui potrete osservare una serie di uccelli, tra cui i fenicotteri. Probabilmente avrete bisogno di almeno quattro giorni dedicati per apprezzare appieno tutto ciò che si trova all’interno del Parco Nazionale del Gargano.

Le migliori gite di un giorno + città in Puglia con i bambini

La Puglia è una regione italiana affascinante e ricca di storia che offre molte opportunità di divertimento e di esplorazione con i bambini. Ora che avete scoperto le migliori cose da fare in Puglia con i bambini, possiamo darvi una panoramica delle migliori città da visitare in Puglia con i bambini, sia che stiate cercando una gita di un giorno o un posto dove fare base! Oltre alle attività elencate sopra, ogni città offre anche una propria lista di cose da fare in Puglia con i bambini!

Monopoli è un’affascinante città di mare con un bellissimo centro storico e incantevoli spiagge sabbiose. Ai bambini piacerà esplorare le stradine e i vicoli e visitare Il Bastione del Molino per ammirare la splendida vista sul Mare Adriatico.

Il capoluogo pugliese, Lecce, è conosciuto come la “Firenze del Sud” per la sua abbondanza di architettura barocca. Le famiglie possono esplorare a piedi il caratteristico Centro Storico di Lecce, visitare l’Anfiteatro Romano o visitare Piazza del Duomo.

Alberobello è famosa per i suoi Trulli (abitazioni tradizionali risalenti al XIV secolo). I bambini rimarranno affascinati da questi edifici unici e si divertiranno a girare per i graziosi vicoli del centro storico.

Bari è la città più grande della Puglia e ha molto da far divertire i bambini. I punti salienti sono l’esplorazione della Città Vecchia, dove si possono ammirare antiche rovine e chiese, la passeggiata sul Lungomare della città e la contrattazione di frutti di mare freschi al Vecchio Mercato del Pesce.

Soprannominata la “Città Bianca” per i suoi edifici imbiancati a calce, Ostuni è un luogo bellissimo da esplorare con i bambini. Fate un giro a piedi per le vecchie strade prima di raggiungere la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Otranto offre alle famiglie qualcosa di diverso. Sede di diverse bellissime chiese e cattedrali, oltre che di splendide spiagge per rilassarsi e distendersi, è anche circondata da uno scenario mozzafiato.

Questi sono solo alcuni esempi delle migliori città da visitare in Puglia con i bambini. Consultate il nostro articolo per ulteriori suggerimenti sulle cose da fare in ogni città, oltre che su dove mangiare e dove alloggiare!