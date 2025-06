In dirittura d’arrivo il “Premio Arte e Cultura VibookArte”

Vibo Valentia – L’ Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto e la sua presidente Sonia Demurtas è lieta di annunciare che lo scultore Onofrio La Leggia, ha attualmente ultimato le opere destinate al prestigioso “Premio Arte e Cultura VibookArte”, ideato dall’eclettica critica d’arte Sonia Demurtas. l’evento vedrà anche la presentazione del libro “Albo d’oro dei Poeti Contemporanei” dove sono presenti: Antonio Franzè, Antonella Lucato, Giovanna Sant’Angelo Licia D’Urso, Mimma Febbraro, Vincenzo Aruta, Sator, Domenico Truocchio, Carla Croce, Luigi Vicidomini e Silvana Costa. Voglio fare un ringraziamento particolare all’artista, Onofrio La Leggia, dice la Dott.sa Demurtas, un artista poliedrico che ha ideato delle opere uniche ed originali, destinate a diventare il simbolo di questo Premio Arte e Cultura Vibook Arte, sarà lui stesso a consegnare i premi ai partecipanti.

Dottoressa due parole sul maestro Onofrio La Leggia per chi ancora non lo conosce; il maestro è nato a Riesi, Caltanissetta nel 1959 ed è tra i maggiori esponenti dell’arte del nostro tempo. È un artista di fama internazionale in quanto le sue opere sono state esposte in diverse città europee e non solo, toccando quei luoghi simbolo della cultura del mondo, tra questi voglio citare: New York, Mosca, Parigi, Dusseldorf, Atene, Barcellona, Innsbruck. Vari sono i premi ricevuti nella sua carriera, tra i quali cito: il Premio Efebo D’oro, il Gabbiano d’oro, il JOT Premio Mazzarinesi nel mondo con Claudia Kol, il Premio per il Cardinale Giuseppe Pappalardo, la targa il Giudice Livatino, il Gabbiano d’oro yachting Club Catania, il Premio Roberto D’Angio’ e tanti altri. Inoltre il Primo premio alla Biennale di Budapest per il modellato, lo scultore negli anni della sua carriera ha realizzato anche molte opere civili, per privati ed ha ricevuto i più importanti riconoscimenti, tra i quali l’Efebo d’oro per la TV e il cinema per il festival del cinema omonimo di Palermo.

Come critica d’arte mi citi una un’opera tra le più interessanti. Direi che tra le opere più interessanti trovo la statua che ha modellato per la città di Catanzaro dedicata a Roberto d’Angiò . inoltre devo aggiungere che la sua arte spazia tra scultura, pittura e lavorazione della ceramica, possiamo definire l’artista come una personalità eclettica ed aperta alla condivisione della bellezza.

Allora visto che è il suo campo, ci dia una definizione critica del personaggio; In lui danzano colori e forme, in un gioco cromatico che plasma con le sue particolari creazioni. L’arte per Onofrio La Leggia è un mezzo per rimanere nella memoria collettiva. Dalle sue mani prendono vita dipinti, affreschi o oggetti che sembrano trovare respiro. La forma viene rivelata al mondo con garbo e maestria, ed in poco tempo

ogni cosa diventa stupore e meraviglia. Ogni sua opera è un trionfo di elegante armonia! l’opera creata da La Leggia in occasioni del Premio VibookArte si intitola Gea, la madre terra, ed è simbolo di vita, di radici, di bellezza e di storia… Gea è raffigurata in un raffinato movimento di spazi e colori che richiamano la nascita della vita. Onofrio La Leggia celebra con le sua opera l’unione tra la materia e la luce, svelando arcani misteri con la sua continua ricerca del bello e della conoscenza.

Questi i membri della commissione esaminatrice;

Presidente del premio Sonia Demurtas , critico d'arte, scrittrice nonché editrice e Presidente dell'Accademia Arte e Poesia Fior di loto. Ideatrice del concorso Arte e Poesia S. Valentino e del Premio Arte e Cultura VibookArte, ideatrice del concorso storico Fior di Loto ed organizzatrice del Concorso Poesiamo Stefanaconi con le stele di ceramica nelle vie del paese.

ssa di storia dell'arte Carmen Corrado docente di storia dell'arte presso il Liceo scientifico di Vibo Valentia, architetto ed amante dell'arte, più volte ha affiancato la critica d'arte Sonia Demurtas durante eventi culturali ed è stata membro della commissione esaminatrice del concorso Arte e Poesia San Valentino 2025.

Il prof Giuseppe Gattuso , che per anni è stato docente all'Accademia di Palermo. Scultore conosciuto a livello internazionale, le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero.

lo studioso d'arte Antonello Di Pinto che è membro della Commissione Cultura Intergruppo Parlamentare, il suo ruolo è occuparsi di musei e fondazione per il centro sud e isole minori

Il Console Onorario di Wikipoesia Rino Rosario LoGiacco, Maestro ed appassionato d'arte, scrittore, poeta, ideatore ed organizzatore del Concorso di Poesia "Araba Fenice", ideatore del Premio Internazionale "Il Meandro d'Oro", Presidente dell'Associazione Culturale "Fenix Academy", già giurato o presidente di vari concorsi di arte o poesia.

