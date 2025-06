“Luce sul mio cammino” di Don Francesco Cristofaro conquista il pubblico: secondo tra i libri più letti

Il libro Luce sul mio cammino (BUR Rizzoli), scritto da Don Francesco Cristofaro, si è posizionato al secondo posto tra i titoli più letti, conquistando il cuore dei lettori italiani. A comunicarlo è lo stesso autore, sacerdote e volto molto seguito sui social, che ha voluto condividere il traguardo con la sua comunità online, incoraggiando la lettura anche durante l’estate.

«Amici e amiche care, condivido con voi questa notizia: Luce sul mio cammino è al secondo posto tra i più letti. Coltivate la passione della lettura anche in estate. Grazie», ha scritto Don Francesco in un post pubblicato sui suoi canali, manifestando gratitudine e sorpresa per il successo editoriale del volume.

Il libro, edito da BUR Rizzoli, si presenta come un testo spirituale e di riflessione, un vero e proprio compagno di viaggio per chi è alla ricerca di senso, di fede o semplicemente di parole che illuminino il quotidiano. Attraverso un linguaggio accessibile e profondamente umano, Don Francesco affronta temi come la speranza, la sofferenza, la preghiera e la forza interiore, in un dialogo costante con chi legge.

Il successo del volume si inserisce in un momento in cui cresce il bisogno di spiritualità e introspezione, anche tra le nuove generazioni. Don Francesco, già noto per la sua attività pastorale e per la capacità di comunicare il Vangelo con parole semplici e dirette, continua così a intercettare una fascia sempre più ampia di lettori, che trovano nei suoi scritti un punto di riferimento.

Il consiglio del sacerdote è chiaro: “Coltivate la passione della lettura anche in estate”, un invito che va oltre il semplice apprezzamento per il suo libro e diventa una proposta culturale e spirituale rivolta a tutti. In un periodo in cui il tempo libero aumenta e si cerca spesso leggerezza, Don Francesco propone invece una lettura che nutre l’anima e stimola il cuore.

La scalata del libro nelle classifiche testimonia anche l’efficacia della narrativa spirituale nel panorama editoriale contemporaneo, spesso dominato da romanzi di intrattenimento e saggi divulgativi. Con Luce sul mio cammino, Don Francesco Cristofaro conferma che la fede, se raccontata con autenticità, può ancora parlare a tanti.