Come si ricarica una sigaretta usa e getta: guida, rischi e alternative

Le sigarette elettroniche usa e getta (o disposable vape) sono diventate molto popolari negli ultimi anni, soprattutto per la loro semplicità d’uso, costo contenuto e design compatto. Offrono un’esperienza pronta all’uso: si attivano automaticamente con l’inalazione e non richiedono manutenzione. Tuttavia, una volta esaurito il liquido o la batteria, sono pensate per essere gettate.

Nonostante ciò, molti utenti si chiedono se sia possibile ricaricare una sigaretta elettronica usa e getta per prolungarne la durata. La risposta breve è: sì, in alcuni casi è tecnicamente possibile, ma non è consigliato. In questo articolo analizziamo come si fa, quali sono i rischi e quali alternative più sicure ed ecologiche esistono.

Cosa sono le sigarette elettroniche usa e getta?

Si tratta di dispositivi precaricati con liquido (e-liquid) e dotati di una batteria integrata non ricaricabile. Offrono da 300 a oltre 1000 puff (tiri), dopodiché il dispositivo è da buttare. Sono particolarmente amate da chi è alle prime armi o vuole un’alternativa occasionale al fumo tradizionale.

Perché qualcuno vuole ricaricarle?

Ci sono due motivi principali:

Risparmio economico: ricaricare può sembrare più conveniente rispetto all’acquisto di un nuovo dispositivo. Riduzione dell’impatto ambientale: molti utenti si sentono a disagio nel gettare un dispositivo elettronico intero dopo pochi utilizzi, per via dell’impatto in termini di rifiuti elettronici e plastica.

Come si ricarica una sigaretta usa e getta (non consigliato)

Attenzione: ricaricare una sigaretta usa e getta può comportare rischi per la sicurezza e non è previsto dai produttori.

1. Ricarica del liquido:

Rimuovere delicatamente il tappo bocchino (solitamente a pressione).

All’interno si trova un cotone o una cartuccia imbevuta di liquido. Con una siringa o un contagocce, si può inserire una piccola quantità di e-liquid .

imbevuta di liquido. Con una siringa o un contagocce, si può inserire una piccola quantità di . Richiudere bene, facendo attenzione a non danneggiare le guarnizioni.

2. Ricarica della batteria:

Questa operazione è più complessa e pericolosa.

Alcuni utenti “modificano” il dispositivo tagliando la parte inferiore per accedere ai poli della batteria.

Collegano poi fili a un caricabatterie USB per smartphone modificato.

⚠️ Questo procedimento può causare corto circuiti, surriscaldamenti o esplosioni. Non è raccomandato per nessun motivo.

I rischi reali

Sicurezza personale : aprire o forzare dispositivi elettronici sigillati comporta il rischio di lesioni.

: aprire o forzare dispositivi elettronici sigillati comporta il rischio di lesioni. Danni al dispositivo : anche se ricaricato, spesso il dispositivo si danneggia o perde prestazioni.

: anche se ricaricato, spesso il dispositivo si danneggia o perde prestazioni. Perdita di gusto o tenuta del liquido : la struttura originale non è fatta per essere riutilizzata, e il rischio di perdite aumenta.

: la struttura originale non è fatta per essere riutilizzata, e il rischio di perdite aumenta. Pericolo ambientale: una batteria manomessa può essere ancora più dannosa se smaltita male.

Le alternative: meglio passare al ricaricabile

Invece di forzare l’uso di una sigaretta usa e getta, è molto più sensato passare a un dispositivo ricaricabile, progettato per essere aperto, riempito e mantenuto.

I vantaggi sono numerosi:

Batteria ricaricabile tramite USB



Ricarica del liquido facile e sicura



Maggiore durata nel tempo



Minore impatto ambientale



Più scelta nei gusti e nei livelli di nicotina