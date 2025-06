FiscoClic: il commercialista online che mette al centro le persone

Tre giovani professionisti e un’idea semplice: riportare l’umanità nella consulenza fiscale digitale

Nel cuore del Sannio, tra i vicoli storici di Telese Terme e le radici profonde di Dugenta, nasce FiscoClic, il nuovo brand creato da FB Consulting SRL per offrire consulenza fiscale e contabile a misura di persona. Non un semplice servizio digitale, non un altro tool automatizzato che promette miracoli fiscali con due click, ma un vero e proprio studio professionale che si affida all’esperienza, alla competenza e soprattutto alla relazione umana.

Alla guida di FiscoClic ci sono tre giovani professionisti, tutti classe 1989, che hanno deciso di unire le proprie competenze per rivoluzionare il modo in cui viene percepita la figura del commercialista online. Carmine Passante, dottore tributarista, consulente fiscale e aziendale, Federico Grasso, dottore commercialista, e Ramona Iannotta, esperta in consulenza fiscale, contabile, CAF e patronato, hanno scelto di costruire un modello che mette davvero al centro il cliente. Non più un numero di ticket da gestire, ma una persona con cui instaurare un rapporto di fiducia duraturo.

Un servizio moderno, senza rinunciare al contatto diretto

FiscoClic si distingue per un aspetto fondamentale: la totale assenza di automazioni nel rapporto consulenziale. A differenza di molte soluzioni digitali, qui non si interagisce con bot, algoritmi o assistenti virtuali. Tutta la consulenza avviene in maniera reale, con professionisti in carne e ossa, disponibili da remoto ma sempre presenti. Una visione che coniuga la flessibilità dell’online con la serietà e la personalizzazione di uno studio tradizionale.

Il servizio si rivolge a un’ampia platea. Dai privati cittadini che necessitano di assistenza per dichiarazioni dei redditi, ISEE, bonus, pratiche di successione o consulenze familiari, alle partite IVA e ai freelance che operano nei diversi regimi fiscali, dal forfettario al semplificato fino all’ordinario. FiscoClic è anche al fianco delle microimprese e delle PMI, offrendo supporto contabile, consulenza strategica, apertura e gestione di società, dichiarazioni IVA, bilanci e tutto ciò che ruota intorno al mondo aziendale.

Anche i professionisti scelgono FiscoClic in modalità white label

Una delle soluzioni più innovative proposte da FiscoClic riguarda la consulenza in white label. Questo servizio è pensato per tutti quei professionisti – come consulenti aziendali, agenzie, studi legali o CAF – che desiderano offrire servizi fiscali e contabili ai propri clienti, senza però dover investire in strutture interne o assunzioni. Grazie alla modalità white label, FiscoClic diventa il partner operativo, erogando i servizi a marchio del professionista, con la massima discrezione e qualità.

Una scelta che consente di ampliare la propria offerta senza complicazioni, affidandosi a un team aggiornato, preparato e sempre disponibile. È una soluzione vincente per chi vuole crescere, ma mantenere snellezza e flessibilità operative.

Un progetto con radici solide e sguardo nazionale

Nonostante la dimensione digitale, FiscoClic nasce con una forte identità territoriale. Le prime sedi fisiche sono a Telese Terme (BN), Dugenta (BN) e Marano di Napoli (NA), ma l’obiettivo è chiaro: diventare un punto di riferimento per la consulenza fiscale online in tutta Italia. Grazie alla consulenza da remoto, infatti, ogni cittadino, professionista o impresa può ricevere supporto ovunque si trovi, mantenendo sempre il contatto diretto con il proprio consulente.

FiscoClic punta su valori fondamentali: trasparenza, affidabilità, ascolto. Ogni cliente viene seguito con cura, senza formule preconfezionate, ma attraverso un dialogo continuo. È questo l’elemento che lo distingue nel panorama affollato dei servizi fiscali digitali. Non un portale che richiede competenze tecniche, ma un team di persone che lavora ogni giorno per semplificare la vita fiscale dei propri clienti.

La rivoluzione fiscale parte dalle persone

In un’epoca in cui tutto si sposta sul digitale, FiscoClic decide di restare umano. Non rinuncia alla tecnologia, ma la utilizza per avvicinarsi, non per allontanarsi. La consulenza fiscale torna ad essere uno spazio di confronto, comprensione e crescita. E i fondatori, con il loro entusiasmo e la loro visione, dimostrano che si può fare impresa anche partendo da un territorio piccolo, se si ha il coraggio di innovare e la voglia di mettersi al servizio degli altri.

FiscoClic è molto più di un commercialista online. È un progetto culturale, una nuova filosofia del lavoro fiscale, una promessa di presenza e competenza che si realizza ogni giorno. Chi sceglie FiscoClic sceglie un alleato, non un software. Un consulente, non una piattaforma. Una persona, non un processo automatico.

In un’Italia che cambia, in un mondo del lavoro in continua evoluzione, FiscoClic è la risposta concreta a un bisogno semplice: essere ascoltati, capiti e seguiti. Sempre.