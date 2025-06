Perugia. Marianelli Rettore: “Insieme per costruire l’Ateneo dell’ascolto”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente di seguito il messaggio di ringraziamento del Magnifico Rettore dell’Università di Perugia.

Grazie di cuore a tutte e a tutti,

con profonda gratitudine desidero ringraziare le colleghe e i colleghi, il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici, le studentesse e gli studenti, per la fiducia che mi è stata accordata. L’elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Perugia è un onore immenso e una responsabilità che accolgo con spirito di servizio e con la consapevolezza del lavoro che ci attende.

Questa non è una vittoria individuale, ma un primo passo verso un progetto condiviso: costruire insieme l’Ateneo dell’ascolto. Un’Università che sia davvero uno spazio del “tra”, un luogo di relazioni autentiche, aperto, accogliente, in cui ognuno possa esprimersi e contribuire con la propria unicità: come in un poliedro, ogni faccia è diversa ma indispensabile all’unità dell’insieme. È nella coralità che risiede la nostra forza. Il titolo del mio programma elettorale, “Prendiamoci cura. L’Università per il nostro tempo: comunità, relazioni, ricerca”, esprime il cuore del progetto: mettere al centro le persone, coltivare le relazioni, costruire una cultura condivisa della responsabilità.

Continueremo a lavorare per un Ateneo autonomo, libero, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro, con rigore, passione e responsabilità. La direzione è tracciata, ma il cammino è da fare, sarà frutto di un dialogo continuo e di una progettualità partecipata, radicata nell’ascolto e animata da una visione condivisa: non l’Università che voglio, ma l’Università che vogliamo!