Marcello Francioso ed Enzo Vinci ospiti a “Notizie Oggi” su Canale Italia: territorio ed eccellenze agroalimentari

Appuntamento da non perdere domenica 6 luglio alle ore 08:00 su Canale Italia, nel corso della trasmissione Notizie Oggi, condotta da Massimo Martire. Tra gli ospiti in studio ci saranno due protagonisti del panorama imprenditoriale e agroalimentare del Sud Italia: Marcello Francioso, esperto di comunicazione e marketing strategico, ed Enzo Vinci, presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino del Monte Poro DOP.

Il confronto si concentrerà sul ruolo sempre più cruciale della comunicazione integrata e del marketing territoriale nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane. Un dialogo a due voci tra chi costruisce brand forti attraverso strategie cross-mediali e chi tutela un prodotto d’origine protetta fortemente identitario come il Pecorino del Monte Poro.

Marcello Francioso, fondatore di Francioso Comunicazione, porterà l’esperienza maturata in oltre vent’anni nel settore pubblicitario e nella costruzione dell’immagine aziendale per le PMI calabresi. Il suo contributo offrirà spunti su come rendere un prodotto riconoscibile e autorevole in un mercato saturo, facendo leva su autenticità, storytelling e presenza sui media.

Dall’altra parte, Enzo Vinci illustrerà la missione e le sfide del Consorzio che guida: dalla salvaguardia del disciplinare di produzione del Pecorino del Monte Poro alla promozione in Italia e all’estero di una DOP che rappresenta un patrimonio caseario unico per storia e qualità organolettiche.

La puntata metterà in luce quanto informazione corretta e qualità reale del prodotto siano due facce della stessa medaglia per un consumatore sempre più consapevole. Un’occasione per riflettere su come la sinergia tra imprese, territorio e comunicazione possa diventare un volano di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

