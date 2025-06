Gaeta, incendio simulato al porto: riuscita l’esercitazione “Pollex”

Si è svolta nella giornata di ieri, presso lo scalo commerciale della città, l’esercitazione antincendio semestrale del porto di Gaeta, denominata “Pollex”. Un’importante attività addestrativa che ha messo alla prova l’intero sistema di sicurezza portuale, coinvolgendo anche scenari di antinquinamento e di security.

Il cuore dell’esercitazione ha simulato un incendio a bordo della motonave Vetor Quinto, ormeggiata al molo commerciale. L’operazione ha visto la partecipazione coordinata della Capitaneria di Porto, del servizio di emergenza 118, della Polizia di Stato e delle maestranze portuali, impegnate a testare le procedure operative in un contesto di emergenza complesso e realistico.

Decisivo l’intervento della squadra 5A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaeta, coadiuvata dalla motobarca antincendio MBP VF 1086 del Nucleo Nautico, che ha provveduto al contenimento e alla completa simulazione di spegnimento delle fiamme.

“Pollex” ha avuto l’obiettivo di verificare tempi di risposta, coordinamento tra enti e funzionalità delle comunicazioni, confermando la prontezza e la professionalità delle forze in campo. L’esercitazione ha rappresentato anche un momento formativo per tutto il personale coinvolto, chiamato a fronteggiare un’emergenza in mare con impatto anche sulla sicurezza ambientale e sulla protezione del porto.

Il bilancio dell’attività è stato giudicato positivo da tutti i soggetti partecipanti, a conferma dell’efficienza della macchina dei soccorsi portuali e della sinergia tra le diverse componenti operative impegnate nella sicurezza dello scalo.