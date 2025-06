Vibo Valentia. In anteprima a Palazzo Marzano “L’arte di essere (im) perfetti” di Gilberto Floriani

Prima presentazione oggi martedì 17 giugno alle ore 18.45 del nuovo libro di Gilberto Floriani

La sezione “La Pagina in più” della rassegna “Un libro al mese: Visti da vicino”, organizzata come ogni anno dall’associazione L’Isola che non c’è A.P.S. presenta in anteprima l’ultimo volume di Gilberto Floriani.

Ulteriori date il 24 giugno e il primo luglio, pomeriggi nei quali Palazzo Marzano parlerà la lingua dei “Segni nel tempo” con il poeta e scrittore Vladimiro Forlese, che dalla Grecia guiderà un gruppo di poeti alla ricerca delle “tracce di sè”, e dei “Beni culturali”, con l’intervento di Maria Agostina Cabiddu, docente di diritto pubblico al poitecnico di Milano e costituzionalista.

Poi una breve pausa prima la consueta ripresa settembrina

Il 17 giugno alle ore 18.45, introdotto dalla presidente dell’associazione organizzatrice Concetta Silvia Patrizia Marzano, prima presentazione del volume “L’arte di essere (im)perfetti” di Gilberto Floriani, un insieme di racconti, è una sorta di zibaldone, come dice l’autore ”un quaderno di appunti variegati, dove riflessioni, letture, schemi e abbozzi si susseguono in un ordine apparentemente casuale”.

All’interno del volume, autobiografico, si susseguono scritti fortemente intimistici e rivelatori, percorsi fisici da nord a sud, sguardi su tematiche importanti: Fede e superstizione, Patria, Toponomastica e Ideologia, Giustizia, Arte, alcuni dei titoli che danno l’idea degli argomenti affrontati.

All’interno del volume anche un racconto e un’analisi critica sulla città e “lo stato dell’arte” delle politiche culturali.

A dialogare con l’autore la professoressa Maria Liguori Baratteri.

Gilberto Floriani è stato per più di trent’anni direttore del Sistema Bilbiotecario Vibonese e ha promosso il Festival Leggere&Scrivere. Ha collaborato con i maggiori Enti della Regione per promuovere la promozione della lettura e la diffusione del libro calabrese. Più volte presidente dell’AIB Calabria è autore e curatore di numerosi volumi e cataloghi di mostre.