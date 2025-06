Il “Vannacciversario” al Parlamento Europeo: il Movimento Il Mondo al Contrario celebra il primo anno di mandato di Roberto Vannacci

A un anno dall’ingresso di Roberto Vannacci al Parlamento Europeo, il Movimento Il Mondo al Contrario (MAC) celebra il primo “Vannacciversario” con un evento in diretta dalla sede di Strasburgo. L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20.00.

A introdurre l’incontro sarà il presidente del MAC, Norberto De Angelis, mentre il generale e parlamentare europeo Vannacci si racconterà in un intervento atteso dai suoi sostenitori. L’iniziativa, presentata come un’occasione per “tagliare la prima fetta” del cambiamento europeo, è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei valori identitari e sovranisti promossi dal movimento, anche senza una formale adesione al MAC.

Il webinar è accessibile tramite registrazione online e si preannuncia come un momento simbolico per rafforzare il progetto politico del movimento, che punta a un’Europa “identitaria, sovrana e libera”.

A suggellare la serata – annunciano gli organizzatori – anche il taglio di una torta, per sottolineare l’aspetto celebrativo dell’iniziativa.