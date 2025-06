Trezzano sul Naviglio. “Eccomi qua 2025”: il viaggio spirituale del poeta sociale calabrese Pasquale Addisi

Un’opera intrisa di autenticità e visione poetica: si intitola Eccomi qua 2025 il nuovo libro di Pasquale Addisi, pubblicato nella collana “Le Perle Audiolibri” dell’Aletti Editore. Una raccolta di poesie che si presenta come un vero e proprio itinerario spirituale sull’esistenza umana, scritto da un autore che fa della parola uno strumento di riflessione, bellezza e consapevolezza.

Originario di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, ma residente a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano, Addisi ha alle spalle una lunga esperienza nel campo della scrittura, della musica e del teatro. Con Eccomi qua 2025, segna una nuova tappa della sua produzione poetica, dopo tre libri di versi e una commedia teatrale scritta e interpretata.

Il libro sarà presentato venerdì 28 giugno alle ore 18, presso il Salotto dei Poeti “La Rosa del Pozzo”, alla Fattoria Urbana di via Vallelunga, a Catona (Reggio Calabria). L’evento sarà curato dal dottor Nino Santisi. Un’altra presentazione è prevista anche a Milano, il 25 giugno.

«Eccomi qua – dichiara Addisi – per dire che a 60 anni ci sono ancora, consapevolmente, sempre più coinvolto nel mestiere della vita. Sentivo forte il bisogno di lasciare un segno, una raccolta matura e profonda che parlasse dei grandi temi dell’esistenza». La silloge si configura come un’opera di resistenza poetica alla deriva materialistica della società contemporanea, un viaggio dell’essere contro la sterile corsa all’avere.

Addisi si definisce “poeta sociale”, convinto che la poesia possa rappresentare un veicolo potente per interrogarsi sulla realtà e sulle sue contraddizioni. Lo fa attraverso una scrittura che unisce innovazione e musicalità, tecnica e sentimento, toccando valori universali come la libertà, la dignità, la pace, la tolleranza, l’amore per la natura e l’accettazione del dolore.

Nella prefazione al libro, Giuseppe Aletti – poeta, editore e fondatore della casa editrice che porta il suo nome – scrive: «Eccomi qua è un caleidoscopio sentimentale che affronta i grandi temi che l’uomo da sempre tenta di razionalizzare. Addisi lo fa con estrema sensibilità, cercando di far emergere con autenticità la sua personalità».

La poesia, per Addisi, è uno sguardo “a occhi schiusi” sulla vita: uno spazio in cui si incontrano ricordi, emozioni, immagini, istanti di felicità, solitudini e sogni, in un continuo abbraccio tra il reale e il simbolico. Eccomi qua 2025 è disponibile anche in formato e-book e audiolibro, perché – come afferma l’autore – «la poesia ha bisogno di essere letta e ascoltata più volte per essere amata».

Il messaggio che Addisi vuole lasciare ai lettori è semplice e profondo al tempo stesso: «Amiamo di più, rispettiamo il prossimo, torniamo a parlare, a pensare, a coltivare sogni. Complichiamoci la vita stando con le persone che amiamo, senza paura del diverso o del dolore inevitabile». Una poetica che è invito alla consapevolezza, al risveglio delle coscienze, alla bellezza dell’essere.