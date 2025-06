Lutto a Vibo Valentia: scomparsa improvvisa di Rita Montesanti, la comunità si stringe attorno ad Antonio

Un grave lutto ha colpito la comunità di Vibo Valentia. Nel pomeriggio di ieri, un malore improvviso ha spezzato la vita di Rita Montesanti, sorella di Antonio Montesanti, figura di spicco del panorama culturale cittadino, storico e artista profondamente legato al territorio.

La notizia della scomparsa ha suscitato commozione e dolore in tutta la città. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto rivolti ad Antonio, da sempre punto di riferimento per la promozione della storia e dell’arte locale. In questo momento di profonda sofferenza, la comunità vibonese si unisce nel dolore, esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia Montesanti.

Il Centro Studi Progetto Vibo, insieme ai suoi associati, al gruppo consiliare composto da Maria Trapani, Filippo Paolì, Leoluca De Vita e Filippo Potenza, agli assessori Marco Talarico, Lorenza Scrugli e Salvatore Monteleone, e a tutti i circoli di Europa Verde – Verdi di Vibo Valentia – con i coordinatori Giovanni Colace, Giuseppe Alviano e Rocco Chiappalone, oltre alla dirigenza provinciale rappresentata da Raffaella Cosentino, Antonella Pupo e numerosi altri esponenti – ha espresso le più sentite condoglianze, manifestando pubblicamente il proprio sostegno ad Antonio e alla sua famiglia.

La scomparsa di Rita Montesanti lascia un vuoto profondo non solo nei cuori dei suoi cari, ma anche in quelli di quanti conoscono e apprezzano il valore umano e culturale che la famiglia Montesanti rappresenta per Vibo Valentia. La città si stringe attorno ad Antonio, condividendo il peso di un dolore tanto grande quanto inaspettato.