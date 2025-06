Unipg, al via lo spoglio per l’elezione del nuovo Rettore: diretta dalle 18:30 (segui qui)

Parte alle 18:30 lo spoglio in diretta per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Un momento decisivo per l’Ateneo, che si appresta a scegliere la guida istituzionale per il prossimo mandato.

La diretta video è disponibile qui e seguirà passo dopo passo l’apertura delle urne e il conteggio dei voti, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della votazione.

Dopo settimane di campagna elettorale e confronti tra i candidati, oggi la parola è passata ai votanti: la comunità accademica – docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti – chiamati ad esprimere la propria preferenza per delineare il futuro dell’Università.

Segui la diretta per scoprire in tempo reale chi sarà il prossimo Rettore dell’Unipg.