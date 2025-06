Dopo 41 anni di servizio va in pensione il Maresciallo Altavilla, sopravvissuto all’attentato di Nassiriya

È un addio al servizio attivo che lascia un segno profondo quello del maresciallo Antonio Altavilla, che dopo 41 anni nella grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri ha raggiunto il traguardo della pensione. Ma la sua non è una storia come tante. Il suo nome è legato a uno dei capitoli più tragici e dolorosi della recente storia militare italiana: l’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003.

Quel giorno, Altavilla — all’epoca Appuntato Scelto — si trovava in Iraq, impegnato in una missione di pace. Un attentato suicida colpì la base italiana, uccidendo 19 connazionali, di cui 12 carabinieri. Lui rimase gravemente ferito, ma sopravvisse. E portò con sé per sempre le cicatrici — fisiche e morali — di quell’attacco che colpì il cuore del Paese. Tra le vittime anche il biscegliese Carlo De Trizio, al quale la comunità locale continua a rendere omaggio ogni anno.

Per il suo coraggio e la sua dedizione, Altavilla ha ricevuto la Croce d’Onore, prestigiosa onorificenza che testimonia non solo il sacrificio ma anche lo spirito di servizio che lo ha sempre animato.

Originario di Brindisi ma da tempo adottato dalla città di Bisceglie, Altavilla ha lasciato un segno indelebile anche tra colleghi e cittadini. Conosciuto per la sua umanità, la determinazione e l’impegno anche nel sociale, è sempre stato capace di regalare un sorriso, nonostante il peso del passato.

Il Comandante Provinciale lo ha voluto ricordare pubblicamente durante la Festa dell’Arma tenutasi a Barletta lo scorso 5 giugno, con parole che hanno commosso i presenti:

“Antonio porta con sé il segno indelebile di Nassiriya, quella ferita collettiva che ci ha toccato tutti, ma che lui ha vissuto sulla pelle e nell’anima. Eppure, non si è mai arreso”.

A lui vanno ora i migliori auguri da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri della Provincia, insieme a un profondo e sentito ringraziamento. Perché dietro la divisa, Antonio Altavilla ha sempre messo in campo coraggio, cuore e una straordinaria forza d’animo.