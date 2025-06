G7, incontro bilaterale tra Meloni e Trump: focus su Iran, Medio Oriente e cooperazione transatlantica

Durante il vertice del G7, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro del colloquio – riferisce Meloni in una nota – i principali dossier internazionali, con un’attenzione particolare alla situazione in Iran e in Medio Oriente.

Nel corso del faccia a faccia, i due leader hanno discusso anche delle relazioni economiche tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica in un contesto globale sempre più complesso.