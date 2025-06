Altissima affluenza al voto per eleggere il nuovo Rettore dell’Università di Perugia

Giornata di grande partecipazione democratica all’Università degli Studi di Perugia, dove la Comunità Accademica è chiamata oggi a esprimere la propria preferenza per l’elezione del nuovo Rettore, che guiderà l’Ateneo nel sessennio 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2031.

I seggi sono allestiti presso l’Aula Magna di Palazzo Murena e resteranno aperti fino alle ore 18:30. Sin dalle prime ore della mattina si registra un’altissima affluenza, segno evidente dell’interesse e del senso di responsabilità che anima docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti in questo passaggio cruciale per il futuro dell’Ateneo.

In corsa per la carica di Rettore sono giunti al ballottaggio i professori Massimiliano Marianelli e Daniele Porena, scelti tra i candidati che hanno preso parte al primo turno.

Lo spoglio delle schede avverrà in diretta alle ore 18:30 sul canale YouTube ufficiale Studium Generale Perugia 130, dove sarà possibile seguire in tempo reale l’esito di una giornata decisiva per la governance universitaria.

Una partecipazione così sentita e numerosa testimonia il forte attaccamento della Comunità accademica alla vita dell’Ateneo e alle sue prospettive future.