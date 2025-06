Olio Barilese, l’anima dell’olio lucano raccontata da Michela e Lucio

C’è una parte di Basilicata che si racconta non con le parole, ma con il profumo dell’olio evo appena molito, con il gesto quotidiano di chi coltiva la terra senza fretta, e con la scelta consapevole di dare valore a ciò che spesso viene dimenticato.

È da una lunga storia iniziata nel 1976 che nasce oggi Olio Barilese in forma rinnovata: non solo un progetto imprenditoriale, ma un atto d’amore verso la propria terra, portato nel digitale da poco meno di un anno.

A guidarlo ci sono Michela Grimolizzi e Lucio Mazzeo, due volti, due storie, un’unica visione: custodire una tradizione di famiglia e traghettarla verso il futuro, con coerenza, passione e uno sguardo contemporaneo.

Michela è la mente strategica del progetto: vive a Milano, dove si occupa anche di altro, ma torna spesso in Basilicata per seguire da vicino ogni evoluzione di Olio Barilese.

Lucio, invece, è la presenza costante sul territorio: vive a Barile, conosce gli uliveti come si conosce una casa, e segue ogni fase – dalla raccolta alla conservazione – con una dedizione quasi artigiana.

Insieme portano avanti una visione condivisa che tiene insieme radici e innovazione, presenza e visione a distanza, tradizione e futuro.

Insieme hanno trasformato un’antica tradizione di famiglia in una realtà contemporanea, capace di parlare a chi cerca olio extravergine autentico, non costruito per il marketing, ma pensato per chi vuole sapere da dove arriva ciò che mette in tavola.

Le loro giornate iniziano spesso all’alba, tra gli ulivi, e finiscono a controllare lotti, etichette, spedizioni. Ma ciò che li muove non è il mercato: è la volontà di trasferire nel prodotto un’etica, una coerenza, un rispetto profondo per la terra e per chi la abita.

Olio Barilese nasce a Barile, nel cuore del Vulture, dove gli ulivi convivono da secoli con i vigneti, le pietre e i silenzi.

L’attività venne ideata e portata avanti per decenni dal padre di Michela Grimolizzi, che ha custodito questa eredità con dedizione e competenza.

Oggi Michela, insieme a Lucio Mazzeo, ne ha raccolto il testimone avviando una nuova fase, che guarda al digitale e all’espansione del progetto, senza mai tradirne l’essenza originaria.

Qui, ogni annata ha un volto diverso, e l’olio ne diventa il ritratto liquido. Niente blend forzati, niente standardizzazione: solo ciò che la terra e il tempo, insieme, hanno davvero da offrire.

Non c’è narrazione forzata dietro questo olio: c’è la voglia di offrire un prodotto sincero, in cui il gusto non è addomesticato, ma rispettato. Un olio che si fa riconoscere per la sua personalità decisa, i suoi profumi netti e fruttati, la sua capacità di raccontare un territorio poco conosciuto ma ricco di storie.

Abbiamo avuto modo di parlare direttamente con Michela Grimolizzi e Lucio Mazzeo, i due volti dietro Olio Barilese. Ne è emersa una visione chiara, lucida, profondamente legata alla terra e al senso di responsabilità che sentono verso il prodotto e chi lo consuma.

Michela, cosa significa oggi portare avanti un progetto come Olio Barilese in un territorio come la Basilicata?



Significa credere che le cose fatte con lentezza e coerenza abbiano ancora un valore.

In Basilicata il tempo ha un altro ritmo, e noi lo abbiamo ascoltato. Abbiamo scelto di restare qui, di costruire un’impresa che fosse anche un modo per rivalutare la cultura dell’olio, del nostro olio, e farlo partendo da ciò che siamo: persone, prima ancora che imprenditori.

Ogni volta che un cliente ci scrive per dirci che ha sentito il sapore della nostra terra in quell’olio, per noi è come un ritorno.

Lucio, c’è un momento della produzione che senti più tuo, più delicato o significativo?



Sì, ed è senza dubbio la raccolta. In molti credono sia una questione di calendario, ma per noi non lo è mai stato.

Ogni oliveto ha una voce, ogni cultivar reagisce diversamente, e sta a noi capire quando è il momento giusto.

Anticipare significa perdere struttura, ritardare vuol dire perdere freschezza.

Non è solo agricoltura, è ascolto. E questo vale anche per chi lavora con noi: il rispetto per il frutto va di pari passo con quello per le persone.

Oggi Olio Barilese è anche online, attraverso un sito essenziale, chiaro, dove è possibile acquistare direttamente dal frantoio, senza intermediari, scegliendo tra diverse varianti e confezioni. Un modo per accorciare le distanze tra chi produce e chi consuma, restituendo valore a ogni singola goccia.

Ma la sfida più grande Michela e Lucio non l’hanno ancora vinta, e lo sanno bene. Far conoscere l’olio lucano, raccontarne le sfumature, educare al gusto, creare consapevolezza: è questo il vero orizzonte. E lo stanno facendo un passo alla volta, con una visione chiara, radicata nel presente e proiettata verso un futuro più giusto, per chi produce e per chi consuma.

Olio Barilese non è solo olio. È un modo di guardare al cibo, alla terra, alle relazioni. E in un tempo in cui tutto corre, forse è proprio da qui che vale la pena ripartire.