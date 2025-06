Sicurezza a Milano, Durantini (Movimento Indipendenza): “Serve tolleranza zero” – Il caso in diretta su Canale Italia a Notizie Oggi

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri al Parchetto Lago Nord di Paderno Dugnano, nella Città Metropolitana di Milano, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni lo avrebbero sorpreso su una panchina con i pantaloni calati, in evidente atteggiamento indecente, alla presenza di un gruppo di giovanissimi tra i 12 e i 14 anni.

A segnalare l’accaduto sono stati due adulti che, passando nella zona del parco — situato nei pressi di un’area commerciale — hanno allertato il 112. L’uomo, di nazionalità romena e senza fissa dimora, risultava già denunciato in due occasioni per episodi simili, l’ultimo dei quali in un parco di Cusano Milanino.

Oltre all’arresto per atti osceni, l’uomo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere: addosso gli è stato trovato un taglierino con lama da 14 centimetri. In Tribunale a Monza ha patteggiato tre mesi di reclusione.

Di questo episodio e, più in generale, del tema della sicurezza nell’area metropolitana milanese si parlerà in diretta su Canale Italia a Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire. Ospite in studio Alfredo Durantini, esponente del Movimento Indipendenza Area Metropolitana Milano, che interverrà con una riflessione sulle criticità della sicurezza urbana e sulla necessità, secondo il movimento, di un cambio di passo nelle politiche di ordine pubblico.