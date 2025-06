Tensione in Medio Oriente: l’Iran minaccia attacchi contro chi difende Israele

Rischio di escalation regionale dopo le dichiarazioni di un alto funzionario iraniano

L’Iran ha lanciato un nuovo, durissimo monito che alimenta i timori di una guerra regionale in Medio Oriente. Un alto funzionario della Repubblica Islamica ha annunciato che Teheran intensificherà i suoi attacchi contro Israele e colpirà le basi militari di qualsiasi Paese che proverà a difendere lo Stato ebraico.

Secondo quanto dichiarato, l’Iran si riserva il diritto, “in base al diritto internazionale”, di “rispondere con decisione” a ogni intervento straniero a favore di Israele. “Qualsiasi Paese che tenti di difendere il regime di Israele dalle operazioni dell’Iran vedrà, a sua volta, le sue basi e posizioni regionali diventare nuovi obiettivi”, ha affermato il funzionario, le cui parole sono state rilanciate dai media iraniani.

Le dichiarazioni arrivano in un contesto già altamente instabile, con le tensioni tra Israele e le milizie filo-iraniane attive nella regione – come Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen – in costante aumento. L’avvertimento di Teheran potrebbe preludere a una pericolosa escalation su scala regionale.