Perugia. Fontivegge, da lunedì 16 giugno scatta la zona rossa: stretta su sicurezza e degrado nella zona della stazione

A partire da lunedì 16 giugno 2025, l’area attorno alla stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, sarà ufficialmente “zona rossa”. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Prefetto Francesco Zito, che prevede una vigilanza rafforzata per tre mesi, fino a metà settembre, in uno dei quartieri più problematici della città. L’obiettivo: ripristinare condizioni di sicurezza e legalità in una zona che da anni fa registrare episodi di spaccio, degrado urbano e criminalità diffusa.

La misura, trasmessa al Comune di Perugia per la pubblicazione all’Albo Pretorio, riguarda un’area che comprende Piazza Vittorio Veneto, Piazza del Bacio, la stazione FS e il complesso dell’Ottagono. Nella zona sarà vietato lo stazionamento indebito di soggetti pericolosi o con comportamenti aggressivi, molesti o minacciosi. Il provvedimento colpirà anche coloro che risultano segnalati per reati legati a droga, armi, violenza contro la persona o patrimonio.

L’ordinanza arriva in attuazione della direttiva del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2024, che invita le Prefetture ad adottare interventi mirati nelle aree urbane più critiche per garantire la sicurezza durante il periodo estivo.

“Finalmente un segnale forte – commenta Augusto Rossi del team Vannacci Boncambi Perugia –. Il Prefetto ha applicato una misura prevista dalle direttive del Viminale che consente, tra le altre cose, l’allontanamento dei soggetti pericolosi, restrizioni nella vendita di alcolici e controlli serrati sulle microattività. Soprattutto, si registra una presenza rafforzata delle forze dell’ordine sul territorio”.

Il quartiere di Fontivegge, sorto oltre quarant’anni fa come polo direzionale della città, ospita tuttora importanti uffici pubblici. Ma negli anni è diventato simbolo del fallimento delle politiche urbane, travolto da prostituzione, spaccio, degrado e presenza di gruppi criminali organizzati, anche di matrice straniera.

“Siamo convinti – aggiunge Rossi – che tre mesi non basteranno a risanare un quartiere profondamente compromesso. Tuttavia, questa è una prima risposta concreta alle numerose segnalazioni e pressioni che, come cittadini e associazioni, abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Anche noi, come Team Vannacci Boncambi, abbiamo avviato incontri e interlocuzioni per proporre interventi seri”.

L’auspicio è che l’esperimento della zona rossa non resti isolato. Negli ultimi mesi anche altre aree, come il centro storico e Ponte San Giovanni, hanno vissuto episodi di violenza e insicurezza. Da più parti si chiede un’estensione del modello a queste zone, soprattutto durante i mesi estivi, quando la movida e l’afflusso turistico possono esacerbare le criticità.

“Non si può più far finta che a Perugia il problema sicurezza non esista – conclude Rossi –. Servono risposte dure, efficaci e non più rinviabili. Solo così si potrà tornare a vivere i quartieri in modo sano, nel rispetto delle regole e della convivenza civile”.

Alla scadenza dei tre mesi, sarà il Prefetto a decidere se prorogare o meno la zona rossa, sulla base dei risultati raggiunti.