Milano accoglie Luce sul mio cammino. Don Francesco Cristofaro: mi ha colpito vedere amici venuti da lontano

Una calorosa accoglienza ha accolto Don Francesco Cristofaro alla Libreria Ubik Monterosa di Milano, tappa di un intenso tour per la presentazione del suo ultimo libro “Luce sul mio cammino. Viaggio nella Misericordia del Signore” edito da BUR Rizzoli.

Nonostante le temperature elevate, il pubblico milanese non è mancato all’appuntamento, dimostrando un affetto sincero e profondo. «Ciò che mi ha colpito – ha dichiarato commosso Don Cristofaro – è stato vedere amici venuti da lontano: due persone da Trento e altri da Firenze. La vostra presenza è un dono».

Il sacerdote ha ringraziato calorosamente i presenti per l’affetto dimostrato, anche con piccoli gesti come dolcetti e caramelle per il viaggio, e ha rivolto un pensiero speciale alla sua editor Francesca Bertazzoni, che lo ha accompagnato durante l’evento.

Ora lo sguardo è rivolto alla prossima tappa del tour: Nuoro, dove Don Francesco presenterà il libro il 18 giugno alle ore 19 presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.