Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi: undici anni di crescita e uno sguardo deciso al futuro

Undici anni di storia e di evoluzione per la Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi, che da semplice vendita di ciliegie in stand anonimi è diventata un evento culturale e turistico di rilievo, capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

«In questi undici anni – si legge in una nota degli organizzatori – la sagra è cresciuta insieme alla comunità, migliorandosi, ampliandosi e adattandosi ai tempi, trasformandosi in un palcoscenico che accoglie eventi di ogni tipo, unisce artigianato e food, ospita artisti e spettacoli. Oggi la manifestazione è un punto di riferimento per visitatori provenienti da ogni parte, un viaggio nell’anima di Turi e delle sue tradizioni che va oltre il semplice gusto, diventando una memoria condivisa».

Gli organizzatori sottolineano l’importanza del contributo di sponsor, istituzioni, associazioni, soci e sostenitori, che hanno reso possibile la crescita e il successo della sagra.

Ora, però, è il momento di guardare avanti: «Abbiamo idee chiare per il futuro – proseguono – e vogliamo alzare l’asticella con nuove infrastrutture come una zona attrezzata per i camper, nuovi parcheggi con bus navetta e servizi igienici potenziati». L’obiettivo è quello di far diventare la sagra una realtà sempre più integrata nella Valle d’Itria, evitando che Turi resti una periferia di un territorio che invece potrebbe vederla protagonista.

Per realizzare questo progetto, servirà maggiore supporto e sinergia tra associazioni, amministrazione comunale e Regione Puglia.

«InPiazza crede fortemente in questo percorso – concludono – perché questa non è solo una sagra, ma la festa di Turi e della sua comunità. Vogliamo che diventi sempre più grande, più accogliente, più bella. Insieme».