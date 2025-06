Lollobrigida: “Le Indicazioni Geografiche simbolo del nostro agroalimentare, oltre 20 miliardi di valore”

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ribadito il ruolo centrale delle Indicazioni Geografiche (IG) nel sistema agroalimentare italiano, definendole “un simbolo straordinario di qualità e unicità”.

Nel corso del suo intervento all’Assemblea dei Soci di Origin Italia, l’organizzazione che rappresenta i Consorzi di tutela delle IG, Lollobrigida ha sottolineato come il comparto superi i 20 miliardi di euro di valore alla produzione, con un export in costante crescita. Un settore che – ha aggiunto – “rappresenta lavoro, economia, tradizione, identità e un grande fattore di attrazione per i nostri territori”.

Il Ministro ha ringraziato Origin Italia per l’invito e ha espresso il pieno sostegno del governo ai Consorzi: “Grazie a tutti per l’inestimabile lavoro che portate avanti ogni giorno: un patrimonio che sosteniamo con convinzione e a cui non siamo disposti a rinunciare”.