Il Ministro della Difesa Crosetto: “Proteggere i più fragili è la vera forza di un Paese” – 17 bambini palestinesi trasferiti in Italia per cure urgenti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato con profonda commozione e responsabilità l’operazione in corso per il trasferimento in Italia di 17 bambini palestinesi bisognosi di cure mediche urgenti, accompagnati da 53 familiari, dalla Striscia di Gaza. I trasferimenti avvengono con velivoli dell’Aeronautica Militare.

“La vera forza di un Paese si misura dalla sua capacità di proteggere i più fragili. Di fronte al dolore innocente dei bambini, in questo caso della Striscia di Gaza, ogni differenza si dissolve, ogni confine perde significato,” ha dichiarato Crosetto.

Il Ministro ha definito l’intervento “non solo umanitario, ma un atto di responsabilità, un dovere morale che ci chiama come Stato, come comunità, come esseri umani.” Dietro a questa missione, ha sottolineato, ci sono “occhi pieni di paura, ma anche cuori che non hanno smesso di sperare”, come quelli del piccolo Adam, che presto arriverà in Italia insieme alla madre.

Crosetto ha espresso un sentito ringraziamento al personale delle Forze Armate, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Dipartimento della Protezione Civile e alle strutture sanitarie italiane, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel rendere possibile questa “missione di vita e speranza”.