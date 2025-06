Viareggio. Trovato morto impiccato sulle scale esterne dell’Agenzia delle Entrate: a tutto c’è un limite

“Un uomo di 55 anni a Viareggio si è tolto la vita per motivi personali riportano i quotidiani. Ma la cosa agghiacciante che mi ha colpito oltre alla tragica notizia, è che sui social sta girando la foto di quest’uomo impiccato. Trovo vergognoso non solo che sia stata scattata, ma farla circolare in questo modo. Quest’uomo ha una famiglia . Si è persa totalmente la sensibilità”. Queste le parole di dura condanna di Anna Pesce, movimento Indipendenza, che ci sentiamo di sottoscrivere a pieno titolo.

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto impiccato sulle scale esterne dell’Agenzia delle Entrate. La scoperta è avvenuta da parte di un operaio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Il gesto sarebbe legato a problemi personali. L’uomo avrebbe lasciato una lettera ai familiari.

Il tragico evento ha scosso la cittadina di Viareggio. In base alle informazioni fornite dalle forze dell’ordine, il gesto sarebbe stato motivato da problemi personali che l’uomo stava affrontando. La comunità viareggina si sta ora interrogando sulle possibili cause di un simile gesto.

C’è anche chi ha strumentalizzato la vicenda non solo pubblicando in modo vergognoso la foto del povero uomo, ma anche accusando il Governo Meloni di indurre a togliersi la vita. A tutto c’è un limite. Si spera che le Autorità denuncino uno per uno chi sta facendo circolare sia simili foto sia simili commenti.