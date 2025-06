Perugia. Orgoglio al Centro Danza Fedon Joannou: Anna si diploma alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala

Un momento di grande emozione e orgoglio per il Centro Danza Fedon Joannou di Perugia: la giovane Anna, ex allieva del centro, si è diplomata presso la prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

A darne l’annuncio, la Maestra Tiziana Basciani, che ha accompagnato Anna nei suoi primi passi nella danza, con un messaggio colmo di gratitudine, affetto e commozione:

“Ricordo ancora il primo saggio insieme. Una bambina con gli occhi pieni di sogni e il corpo che già danzava con l’anima… oggi ti vedo lì, elegante, forte, realizzata”

Il percorso di Anna è stato segnato da dedizione, sacrifici e determinazione, ma anche da un legame profondo con la sua prima insegnante, che l’ha sostenuta nei momenti difficili, credendo in lei anche nei giorni più duri.

Questo traguardo rappresenta non solo una vittoria personale per Anna, ma anche un grande riconoscimento per l’impegno e la qualità formativa del Centro Danza Fedon Joannou, che continua a coltivare talenti con passione e professionalità.

“A nome di tutto il Centro, congratulazioni ad Anna per questo straordinario risultato e un grande in bocca al lupo per il suo futuro nel mondo della danza. Il meglio deve ancora venire!” aggiunge la Maestra Tiziana Basciani.