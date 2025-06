In onda su Radio Onda Verde “Politicamente Scorretto” con uno speciale sul Vergari Day

Mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 14:30 alle 15:30, torna l’appuntamento con “Politicamente Scorretto”, il programma di e con Domenico Nardo, in diretta su Radio Onda Verde 98 Mhz Vibo Valentia e sulla in radiovisione sulla pagina Facebook dell’emittente e tramite app.

La puntata sarà interamente dedicata al Vergari Day, evento culturale in programma a Mesoraca (KR) dal 13 al 15 giugno, che unisce narrazione orale e musica tradizionale.

La puntata vedrà ospiti di rilievo:

Il Prof. Antonello Lamanna , tra gli ideatori del festival, ricercatore, giornalista e antropologo , collabora con Voxteca e l’Università per Stranieri di Perugia , dove si occupa di editoria e comunicazione scientifica .

, tra gli ideatori del festival, , collabora con , dove si occupa di . L’ Avv. Giuseppe Fico , vice sindaco di Mesoraca , che illustrerà il ruolo delle istituzioni locali nell’organizzazione e promozione dell’evento.

, , che illustrerà il ruolo delle istituzioni locali nell’organizzazione e promozione dell’evento. Il Dott. Carmine Lupia, esperto botanico e coordinatore scientifico della Riserva Naturale del Vergari, da anni impegnato nella tutela della biodiversità e nella valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio.

Un’occasione per approfondire i temi della cultura, dell’ambiente e delle tradizioni attraverso le voci di chi lavora sul campo per far crescere il territorio.

Appuntamento da non perdere!