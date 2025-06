Nulla è ancora cambiato ad un quarto del 21esimo secolo nel pensiero di chi detiene il potere economico e politico

Ancora oggi è validissimo il “Canto di Natale” di Charles Dickens. Mi viene da dire come primo pensiero che nulla è ancora cambiato ad 1/4 del 21esimo secolo nel pensiero di chi detiene il potere economico e politico. Come nel film: “il Marchese del Grillo”: Io sono io e voi non siete un C…O, continuano a gestirsi tutto a loro favore ignorando le necessità di chi sta molto ma molto peggio.

Il politico che guadagna 500 € al giorno non crede alle migliaia di famiglie senza alcun reddito o con un semplice contributo mensile che poco serve per un intero mese. Chi detiene il potere si preoccupa di ampliarlo sempre più sfruttando chi deve cercare di sopravvivere. Il sociale è soltanto uno slogan da campagna elettorale, passata la quale tutto si dimentica di ciò che si è detto.

Potrei continuare ancora su tantissimi altri problemi che riguardano il sociale e che vengono ignorati da chi detiene il potere economico e politico. Il “Canto di Natale” lo si dovrebbe fare studiare maggiormente a tutti i politici e poi ogni cittadino al momento di votare rendersi conto se quanto detto all’epoca da Charles Dickens è stato messo in pratica.