Il Canto di Natale di Dickens è più attuale che mai. Un monito etico per chi esercita o ambisce al potere

A distanza di oltre un secolo e mezzo dalla sua pubblicazione, Il Canto di Natale di Charles Dickens continua a parlare con forza alla coscienza collettiva. L’opera, spesso relegata all’ambito dei racconti natalizi per l’infanzia, è in realtà una potente parabola morale sul potere trasformativo della consapevolezza e sull’urgenza della responsabilità sociale.

La figura di Ebenezer Scrooge incarna un modello di egoismo, isolamento e cieca fiducia nel profitto, che ancora oggi risuona in molte dinamiche del nostro tempo. Il suo percorso di redenzione — attraverso il confronto con le conseguenze delle proprie azioni — non è solo un dramma personale, ma un invito universale a riconsiderare il proprio ruolo nel mondo.

Questo messaggio si rivela particolarmente urgente per chi detiene responsabilità pubbliche o aspira a ricoprirle. Leader politici, amministratori, dirigenti d’impresa: a loro si chiede non solo competenza, ma anche una visione etica del potere. Il Canto di Natale ricorda che il potere, senza coscienza, diventa indifferenza; e che l’indifferenza, nel tempo, si traduce in ingiustizia.

Nel racconto, il Natale è il pretesto narrativo che consente al protagonista di guardarsi dentro e di riconoscere il valore dell’altro. Ma il vero centro del testo non è la festività: è la scelta di cambiare. È l’idea che anche l’animo più indurito può trovare una via di uscita, se messo di fronte alla verità dei propri atti e delle proprie omissioni.

“I will honour Christmas in my heart, and try to keep it all the year”, afferma Scrooge, dopo aver compreso. È questa la lezione che Dickens ci lascia: non celebrare il Natale un giorno l’anno, ma vivere ogni giorno con lo spirito di giustizia, empatia e umanità che quella festa rappresenta.

In tempi in cui l’etica pubblica sembra spesso assente dal dibattito e dalla prassi, rileggere Dickens non è esercizio nostalgico. È un atto necessario.