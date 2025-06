“Breast Care”: a Crotone la prima edizione del convegno sui percorsi diagnostico-terapeutici del tumore al seno

Si svolgerà a Crotone, il 13 giugno, presso l’Hotel San Giorgio, la prima edizione di “Breast Care”, convegno dedicato all’approfondimento dei percorsi diagnostici e terapeutici per il tumore al seno. L’iniziativa, ideata dalla dottoressa Carla Cortese e organizzata dal provider Xenia Eventi di Francesca Mazza, vedrà coinvolti esperti di diverse discipline per un confronto scientifico su una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne.

La segreteria scientifica è curata dalle dottoresse Alessia Cardua e Sabrina Sacchetta, mentre il titolo scelto per l’evento, “The B(r)E(a)ST Care”, sottolinea l’intento di offrire il meglio in termini di cura e attenzione alle pazienti con carcinoma mammario.

Nonostante i progressi degli ultimi anni, il tumore al seno resta il più diagnosticato nel sesso femminile. Per questo il convegno punterà a fare il punto sulle più recenti innovazioni terapeutiche, sulle strategie personalizzate e sulla medicina di precisione, con l’obiettivo di migliorare non solo la sopravvivenza, ma anche la qualità della vita delle pazienti in ogni stadio della malattia.

L’incontro si propone inoltre come spazio di dialogo tra oncologi, radiologi, chirurghi, anatomopatologi, psicologi e altri professionisti coinvolti nella presa in carico della paziente, per una gestione sempre più integrata e centrata sulla persona. I lavori prenderanno il via alle 8:30 e si articoleranno lungo l’intera giornata.

Ad anticipare il congresso, il 12 giugno, si terrà una tavola rotonda pubblica alle 17:30 presso il Museo Archeologico – Parco Pitagora (ex Parco Pignera), dal titolo “Dalla diagnosi precisa alla terapia personalizzata ai PROMs”. Un’occasione di confronto che vedrà anche la partecipazione delle associazioni di pazienti, a testimonianza di un approccio sempre più inclusivo e orientato al benessere complessivo della donna.

La prima edizione di “Breast Care” si preannuncia come un appuntamento di riferimento per fare rete e costruire nuovi percorsi di cura nel segno dell’eccellenza e dell’umanizzazione.