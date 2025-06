Città Metropolitana di RC – L’artista F.sco Logoteta inaugura la sua personale Galleria d’Arte

Reggio Calabria – Il 30 giugno, alle ore 19, in Via Giovanni Amendola, 1/o, sarà inaugurata la galleria d’arte di Francesco Logoteta, presso la città metropolitana di Reggio Calabria, un ambiente elegante e raffinato che diviene un centro espositivo di prestigio. Per l’occasione, sarà allestita una personale dell’artista che mostrerà al pubblico le sue ultime creazioni. A presentare le opere dell’artista durante il vernissage ci sarà la critica d’arte ed editrice Sonia Demurtas, il cui nome suona già come simbolo di esperienza e passione per l’arte.

Dottoressa, organizzare una mostra personale richiede una pianificazione attenta e un impegno significativo, abbastanza lavori già eseguiti ed una bel po’ di opere da esporre.

Certamente, risponde la Demurtas; l’artista oggi è pronto per farsi conoscere ancora di più al pubblico, inoltre una Mostra Personale è un evento fondamentale nella carriera di un artista. Offre l’opportunità di guadagnare visibilità, ricevere feedback ed eventualmente vendere le sue creazioni, opere intense di significati ed emozioni. Con la giusta preparazione e promozione, una mostra personale può essere un’esperienza gratificante e di successo per l’artista.

Lei come critica d’arte ha deciso di impegnarsi nel campo artistico, per offrire maggiore visibilità agli artisti, sia Pittori che Scultori o Poeti .

Si verissimo in effetti su Vibo Valentia organizziamo varie manifestazioni dedicate all’arte, ed infatti lo sculture Francesco Logoteta è stato annoverato tra i principali protagonista del concorso Arte e Poesia San Valentino come migliore scultura presente nell’ambito del concorso nazionale.

Francesco Logoteta ha presentato la sua scultura, “Anime in elevazione”, ed è stata tra le principali ad interpretare delle emozioni, attraverso l’arte scultore, ha raccontato il suo passato e la sua storia. Francesco Logoteta è un artista poliedrico, nato a Reggio Calabria, e li vive e lavora. Si definisce un artista eclettico e libero da parametri accademici. Ha partecipato a numerose collettive ed adesso ha preparato questa monstra personale, pertanto invitiamo il pubblico a partecipare per ammirare le sue opere.

Benissimo, vi aspettiamo nella città metropolitana di Reggio Calabria. Co Rino Logiacco