Omicidio a Marina di Varcaturo: Nicola Mirti ucciso a coltellate, fermato Salvatore Sannino

Nicola Mirti, 18 anni, originario di Mugnano (Napoli), è morto dopo essere stato accoltellato al termine di una lite per futili motivi in uno stabilimento balneare di Marina di Varcaturo, in provincia di Napoli. A colpirlo con due fendenti al torace, risultati fatali, sarebbe stato Salvatore Sannino, 19 anni, ora fermato dalle forze dell’ordine.

Nicola Mirti si trovava in spiaggia con un gruppo di amici quando ha incrociato Salvatore Sannino tra la folla di bagnanti. I due si conoscevano già e, secondo quanto riferito da testimoni agli inquirenti, tra Nicola Mirti e Salvatore Sannino c’erano vecchi screzi. Il litigio, nato da una provocazione – “Che mi guardi a fare?”, avrebbe detto Salvatore Sannino – è degenerato in pochi istanti, fino all’aggressione mortale.

Nicola Mirti è stato soccorso da un’ambulanza privata di passaggio e trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove sarebbe arrivato già privo di vita. I fendenti inferti da Salvatore Sannino, secondo quanto riportato dai medici, hanno colpito Nicola Mirti al torace in modo letale.

La violenza è scoppiata per motivi banali, ma le tensioni tra Nicola Mirti e Salvatore Sannino pare fossero note da tempo. A inchiodare Salvatore Sannino, incensurato, sono state le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane è stato rintracciato e fermato dagli agenti del commissariato di Castel Volturno.

All’ospedale di Pozzuoli, alla notizia della morte di Nicola Mirti, si sono radunati parenti e amici, alcuni dei quali in evidente stato di shock. Momenti di forte tensione si sono verificati quando una persona ha fatto irruzione con della benzina, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Nicola Mirti, 18 anni, viveva a Giugliano con il padre dopo aver trascorso l’infanzia tra Mugnano e Napoli. Frequentava ancora la zona delle palazzine di Mugnano, dove risiede sua madre. La sua morte ha scosso profondamente la comunità locale.