Caos a Los Angeles, Trump schiera la Guardia Nazionale: “Riprenderemo la città”

Il presidente Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti, affermando che Los Angeles sarebbe stata “invasa e occupata da immigrati clandestini e criminali”. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato di aver dato ordine “di intraprendere tutte le azioni necessarie per liberare Los Angeles dall’invasione migratoria e porre fine a queste rivolte”.

Secondo quanto dichiarato, nella città californiana si starebbero verificando scontri tra folle violente e agenti federali, impegnati in operazioni di deportazione. “L’ordine sarà ripristinato, gli immigrati clandestini saranno espulsi e Los Angeles sarà liberata”, ha promesso il tycoon.

Trump ha inoltre confermato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Los Angeles per “ristabilire la legge e l’ordine” e ha dichiarato che l’amministrazione è pronta a impiegare le forze armate in altre città, nel caso scoppiassero nuove proteste. “Non lasceremo che il nostro Paese venga fatto a pezzi così – ha dichiarato – Saremo molto, molto forti in termini di legge e ordine”.

Le affermazioni di Trump stanno già suscitando reazioni accese nel dibattito politico nazionale, mentre la situazione a Los Angeles rimane tesa.