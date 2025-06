Università degli Studi di Perugia: ufficiale accordo Marianelli Gammaitoni

Poco dopo le 22 di sabato sera il candidato Rettore per l’Università Massimiliano Marianelli ha diffuso una nota congiunta insieme a Luca Gammaitoni. C’è accordo. Virtualmente la partita è chiusa con largo anticipo. La somma delle preferenze tra Marianelli e Gammaitoni sfiora i 700 e, i ben informati, parlano apertamente di convergenza di almeno un altro candidato. Quindi quasi 800 voti.

Ecco la dichiarazione congiunta integrale

Un’Università pubblica non si costruisce per linee parallele, ma attraverso incontri, dialoghi e sintesi che generano visioni condivise e orizzonti comuni. In questo spirito, abbiamo avviato un confronto aperto e leale che ci ha condotti a una significativa convergenza.

La campagna elettorale per il Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia è stata per entrambi un’occasione di ascolto e di riflessione sul presente e sul futuro del nostro Ateneo. Nel corso di questo percorso, abbiamo reciprocamente potuto apprezzare non solo il profilo scientifico, ma anche la profonda dedizione alla vita accademica, e anche una certa complementarietà su temi e ambiti di vita.

Siamo giunti alla definizione di alcuni punti programmatici condivisi e di azioni concrete che riteniamo essenziali per i prossimi sei anni del nostro Ateneo. In particolare, ci unisce l’idea di un’Università inclusiva, aperta al contributo di tutte e tutti, capace di valorizzare le competenze, di ascoltare le differenze e di operare per il bene comune: “non lasciare indietro nessuno”, attenzione ai più deboli e valorizzazione di tutte e di tutti, sono punti fondamentali.

Il metodo di lavoro è e sarà quello dell’ascolto, della partecipazione e della programmazione.

Nei prossimi giorni renderemo noti alcuni dei punti principali di questa convergenza, che trova il suo sbocco naturale nel sostegno del Prof. Luca Gammaitoni alla candidatura del Prof. Massimiliano Marianelli per il prossimo ballottaggio.