La sindaca di Perugia alla manifestazione per Gaza: “Serve uno stop immediato al massacro, la pace nasce dalla giustizia”

“Oggi eravamo migliaia in piazza a Roma per chiedere uno stop immediato al massacro a Gaza e per affermare un principio semplice quanto fondamentale: libertà e dignità per il popolo palestinese”. Con queste parole, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha partecipato alla manifestazione nazionale per la pace in Medio Oriente, lanciando un messaggio forte e chiaro a istituzioni italiane e internazionali.

Ferdinandi ha definito la sua presenza alla manifestazione “una scelta, una presa di posizione”, ribadendo l’identità di Perugia come “città della pace” che non può restare indifferente di fronte a una tragedia che, ha detto, “ferisce profondamente la coscienza collettiva”.

“La pace non può esistere senza giustizia, e la giustizia non può esistere senza rispetto del diritto internazionale”, ha aggiunto, denunciando le continue vittime civili nella Striscia di Gaza e sollecitando un intervento deciso della comunità internazionale.

La sindaca ha anche rivolto un appello a Governo italiano e Unione Europea affinché riconoscano “pienamente e senza condizioni lo Stato di Palestina”, sottolineando che una pace duratura può esistere solo se fondata “sulla parità dei diritti tra i popoli, sul rispetto e sulla verità”.

Infine, Ferdinandi ha annunciato l’impegno del Comune di Perugia a promuovere nuove iniziative per la pace: “Continueremo con azioni di sensibilizzazione, cooperazione internazionale e cultura della pace. Perché una città giusta è una città che sceglie da che parte stare”.