Tublat diventa Meta Tech Partner e lancia WABuzz: La Nuova Era del WhatsApp Marketing per le Aziende Italiane

Nel mondo frenetico e competitivo del marketing digitale, l’innovazione non è mai stata così cruciale. Nel mezzo di questa rivoluzione, una realtà italiana sta cambiando le regole del gioco con un approccio rivoluzionario e accessibile: Tublat. E ora, con il lancio di WABuzz, il suo rivoluzionario servizio di WhatsApp marketing, Tublat segna un punto di svolta epocale per le aziende che vogliono crescere, connettersi e prosperare nel mercato digitale.

Perché WABuzz è la risposta che tutte le aziende stavano aspettando

Se sei un imprenditore o un responsabile marketing, conosci bene la sfida: come raggiungere clienti sempre più distratti, esigenti e con mille offerte intorno? Come emergere nel caos del digital marketing senza disperdere risorse preziose in strategie inefficaci e costose?

La risposta arriva con WABuzz, un innovativo WhatsApp marketing tool sviluppato da Tublat, pensato proprio per superare queste barriere. Il segreto? Usare il canale di messaggistica più popolare al mondo per comunicare direttamente, in modo personale e immediato.

Secondo le ultime statistiche, oltre il 90% degli utenti apre i messaggi WhatsApp entro pochi minuti dalla ricezione, rendendolo il canale più diretto e coinvolgente a disposizione. E allora, perché non sfruttarlo al massimo, senza complicazioni e senza spendere una fortuna?

Una storia di passione, innovazione e resilienza: il cuore pulsante di Tublat

Dietro a ogni grande innovazione c’è una grande storia. Quella di Tublat è la storia di un uomo, Gianluca Iannotta, che ha saputo trasformare le sfide in opportunità. Nato a Sant’Agata de’ Goti, con un sogno di innovare il digital marketing per le aziende italiane, Gianluca ha vissuto mille esperienze, da start-up a dipendente, da imprenditore a visionario.

Oggi, con Tublat, porta avanti una missione chiara: democratizzare il digital marketing, offrendo servizi di alta qualità a prezzi accessibili. La sua ultima creatura, WABuzz, è la prova concreta di come un’idea possa diventare un motore di crescita reale per le aziende italiane.

WABuzz: come funziona e cosa lo rende unico

Semplicità senza compromessi

La vera forza di WABuzz sta nella sua semplicità d’uso. La piattaforma è stata progettata per chiunque, anche per chi non ha competenze tecniche. In pochi click puoi:

Gestire liste di contatti

Creare campagne marketing personalizzate

Inviare messaggi automatici e promozionali

Monitorare l’andamento con report dettagliati

Personalizzazione e automazione per un marketing umano

Non si tratta solo di mandare messaggi, ma di creare un dialogo reale. WABuzz permette di personalizzare ogni comunicazione, segmentando il pubblico e adattando il messaggio al singolo cliente. Puoi inviare promemoria, offerte esclusive, aggiornamenti e molto altro, in modo completamente automatizzato, senza perdere il tocco umano.

Prezzi contenuti, risultati straordinari

In un mercato dove i costi di advertising digitali spesso lievitano oltre ogni limite, WABuzz si propone come la soluzione ideale per le PMI italiane che vogliono investire con intelligenza. L’offerta di Tublat mantiene un perfetto equilibrio tra qualità, innovazione e convenienza.

Un ecosistema digitale per Aziende: oltre WABuzz

Tublat non si limita a offrire un singolo strumento. L’azienda mette a disposizione un intero ecosistema di servizi digitali: dalla creazione di siti web professionali, con prezzi a partire da 299,99€, alla gestione completa dei social media, fino allo sviluppo di app mobile. Ogni servizio è studiato per rispondere alle esigenze reali delle aziende, con un approccio modulare e flessibile.

WABuzz si inserisce perfettamente in questo quadro, diventando la chiave per una strategia di marketing integrata, efficace e personalizzata.

Il valore umano dietro la tecnologia

Spesso si pensa all’innovazione come a qualcosa di freddo e distante, ma in Tublat è esattamente il contrario. Il team è formato da persone appassionate, che lavorano in un ambiente che premia la creatività, la collaborazione e la crescita personale.

Gianluca Iannotta ha voluto che Tublat fosse più di un’azienda: un luogo dove le idee nascono, crescono e si trasformano in successi concreti per i clienti. Questa filosofia si riflette in ogni prodotto, incluso WABuzz, dove l’obiettivo non è solo vendere un tool, ma costruire relazioni durature tra aziende e clienti.

Come iniziare a usare WABuzz e trasformare la tua azienda

Non importa se la tua azienda è piccola, media o grande, se operi in un settore tradizionale o innovativo: WABuzz è progettato per farti fare il salto di qualità nel marketing digitale.

Il processo è semplice e immediato. Ti basta visitare la pagina ufficiale dedicata a WhatsApp Marketing Tool , dove troverai:

Tutte le informazioni dettagliate sul servizio

Guide per iniziare subito a creare campagne efficaci

Abbonamenti su misura per le tue esigenze

Da lì potrai gestire i tuoi contatti, creare messaggi personalizzati e automatizzare le comunicazioni in pochi minuti.

Il futuro del marketing è nelle tue mani

In un mercato in rapida evoluzione, la differenza la fanno le scelte. Scegliere WABuzz significa abbracciare una tecnologia all’avanguardia, sostenuta da una realtà italiana solida, competente e dedicata al successo delle aziende.

Non perdere tempo con soluzioni complicate e costose: con WABuzz hai tutto ciò che serve per comunicare meglio, fidelizzare i clienti e crescere in modo sostenibile.

Una chiamata all’azione per imprenditori e marketer italiani

Se sei pronto a portare la tua azienda nel futuro del marketing digitale, non aspettare oltre. Scopri tutto su WABuzz visitando la pagina ufficiale di Tublat su WhatsApp Marketing Tool .

Non è solo un tool: è il partner che ti accompagnerà in ogni passo del tuo percorso di crescita.

Chi è Tublat.com: la digital company Italiana che sta cambiando il gioco

Fondata da Gianluca Iannotta, Tublat è oggi una delle digital company italiane più innovative e dinamiche. Con un’offerta che spazia dai siti web alle app mobile, fino alla gestione social, Tublat mette al centro le aziende, offrendo soluzioni concrete, a prezzi accessibili e senza rinunciare alla qualità.

WABuzz è il frutto più recente di questa filosofia: uno strumento che permette a ogni impresa di comunicare come i grandi, con semplicità e efficacia.