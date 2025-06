Trump critica l’attacco ucraino in Russia: “Danno a Putin una ragione per bombardare”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente criticato l’attacco ucraino con droni all’interno del territorio russo, definendolo una provocazione pericolosa. “Hanno dato a Putin una ragione per entrare e bombardarli a tappeto”, ha dichiarato ai giornalisti. “Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto, ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia”.

Trump ha inoltre espresso preoccupazione per l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, auspicando che non degeneri in una guerra nucleare. “Spero di no”, ha detto, rispondendo a una domanda sul rischio di un’escalation atomica. Le dichiarazioni arrivano in un momento di rinnovate tensioni nella regione e di crescenti pressioni internazionali per una soluzione diplomatica.