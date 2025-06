Il Vergari Day 2025 sbarca in TV: l’evento sarà protagonista su Canale Italia l’8 giugno

La Riserva Naturale Regionale del Vergari e il Comune di Mesoraca annunciano con entusiasmo, attraverso un post sui social, che il Vergari Day 2025 approderà in televisione. L’importante manifestazione culturale sarà infatti al centro della puntata dell’8 giugno del programma “Notizie Oggi”, in onda su Canale Italia e condotto da Massimo Martire. L’appuntamento è fissato per le ore 7:30 del mattino.

Durante la trasmissione si parlerà di valorizzazione del territorio, ricerca scientifica e tutela del patrimonio culturale, temi portanti dell’iniziativa. Il confronto sarà arricchito dalla presenza di esperti e rappresentanti istituzionali direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Gli ospiti in diretta nazionale saranno:

🎙️ Massimiliano Ferrazzo, assessore alla Riserva del Comune di Mesoraca

🎙️ Carmine Lupia, coordinatore scientifico della Riserva

🎙️ Francesco A. Cuteri, archeologo

🎙️ Antonello Lamanna, antropologo

La diretta sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Canale Italia:

🔗 canaleitalia.it/diretta-live…/canale-italia

Un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino il valore e le prospettive della Riserva del Vergari, tra cultura, natura e scienza.